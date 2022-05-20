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Минцифры поручило ответственным в органах власти повысить качество предоставления госуслуг

Глава Минцифры России Максут Шадаев и заместитель министра Дмитрий Огуряев провели обучающий семинар с ответственными в федеральных органах исполнительной власти за качество сервисов, предоставляемых на портале госуслуг.

Оценка NPS (индекс потребительской лояльности) портала госуслуг пользователями значительно выросла за последние два года. Так, в начале 2020 г. она составляла 32,9%, в 2022 г. – 58,2% пользователей положительно оценило работу портала.

Однако зачастую оценки пользователей отдельных услуг и сервисов, предоставляемых на «Госуслугах», остаются невысокими и требуют пристального внимания со стороны профильных органов власти.

Необходимо улучшить качество сервисов и повысить данный показатель. Достичь такого результата можно совместными усилиями ведомств и Минцифры России.

Как отметил Максут Шадаев, государство должно оказывать качественные услуги. Чтобы знать состояние сервиса и принимать правильные решения, нужен мониторинг. Поэтому Минцифры разработало стандарт мониторинга качества оказания сервисов. Ответственные в ФОИВ смогут им пользоваться для своевременного выявления проблемных зон и принятия соответствующих мер.

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Что Минцифры ожидает от ведомств: ориентир Минцифры России: время оказания каждой услуги должно сокращаться в несколько раз каждый год; услуга должна оказываться онлайн. Если есть все необходимые данные от заявителя, а данные межведомственных запросов отрабатываются моментально, то большую часть решений можно принимать автоматически; минимизировать любой ввод данных пользователей на входе. Чем меньше сведений пользователь обязан предоставлять, тем более качественной можно считать услугу. Идеальна «услуга в один клик», когда пользователю нужно только согласиться или нет с ее предоставлением; если пользователь обратился за услугой, она должна быть оказана. В случае отказа, необходимо четко пояснить пользователю, почему это произошло, и быстро отработать обратную связь с ним; во время заполнения форм на портале порой возникает большое количество вопросов, необходимо в этом случае предоставлять помощь гражданам в режиме онлайн и помогать им разобраться в заполнении.

Ответственные в ФОИВ должны оказывать качественную помощь пользователям, брать ответственность за весь текущий процесс, собирать оценку пользователей по каждой услуге.

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