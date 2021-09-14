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На Госуслугах возможно посмотреть актовые записи ЗАГС

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что в веб-версии портала Госуслуг в личном кабинете появилась возможность получить цифровые актовые записи ЗАГС (свидетельство о браке и разводе, свидетельство о рождении на себя и детей, свидетельство о перемене имени). Сервис запущен совместно ФНС России и Минцифры.

Новый сервис позволяет пользователям использовать сведения о государственной регистрации из Реестра ЗАГС для автоматического заполнения заявлений на портале Госуслуг; минимизировать ошибки заполнения заявлений за счет использования подтвержденных сведений; проверить корректность сведений, содержащихся в Реестре ЗАГС.

Запросить сведения можно в разделах «Личные документы» и «Семья и дети» портала Госуслуг. Для направления запроса необходима подтвержденная учетная запись на ЕПГУ.

Сведения можно получить в виде разового запроса или оформить подписку, тогда данные в личном кабинете не Госуслугах всегда будут актуальными.

По словам заместителя руководителя ФНС России Виталия Колесникова, сведения из Реестра ЗАГС используются при получении большего числа государственных и муниципальных услуг, что делает запуск сервиса на ЕПГУ особенно значимым. Получение сведений стало возможным благодаря оцифровке более 500 млн записей органов ЗАГС с 1926 года, которая была завершена в 2020 году.

«Как ведомство, курирующее цифровое развитие страны, считаем проект ФНС по ретроспективному переводу документов в цифровой вид передовым опытом, который стоит взять за основу в аналогичных проектах. Возможность запроса актовых записей на портале — один из самых ожидаемых сервисов нашими пользователями. Эта функциональность совсем новая, но в сутки ей уже пользуются более 10 тыс. граждан. Для большинства граждан это возможность заполнить заявление на получение госуслуги без обращения к «бумажным» документам. Для кого-то это возможность уточнить данные для своих личных целей (семейный статус для сделок купли-продажи и т.д.). Вывод актовых записей на портал Госуслуг стал для нас первым большим опытом интеграции с ФНС, обладающей передовой цифровой экспертизой, и позволяет получать на портале Госуслуг обновления в автоматическом режиме по всем актовым записям», — отметил заместитель главы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

Владимир Бахур

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