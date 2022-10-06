Справки и свидетельства из ЗАГСа можно заказать на «Госуслугах»

На портале «Госуслуг» теперь можно заказать свидетельство или справку из ЗАГСа и забрать их в ближайшем отделе или МФЦ. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

«Услуга по выдаче свидетельств и справок ЗАГС является массовой и социально значимой – за 2021 г. выдано свыше 200 тыс. повторных свидетельств и около 100 тыс. справок. Теперь заказать справку органов ЗАГС стало еще удобнее, сделать это можно через “Госуслуги”. Ее изготовят в тот же день, потом останется только прийти в назначенное время в удобный орган ЗАГС или МФЦ и получить оригинал документа», – отметил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

Свидетельства выдаются при рождении ребенка, заключении брака, разводе, смене имени и др. Если вы изначально не получили бумажный документ, потеряли или испортили его, на «Госуслугах» можно заказать свидетельство: о рождении; об усыновлении; о смерти; о расторжении брака; об установлении отцовства и др.

Справки обычно нужны для оформления пенсии, пособий и совершения сделок.

Справка может подтвердить: рождение; заключение брака; расторжение брака; усыновление; установление отцовства; перемену имени и т.д.

Для подачи заявления нужна подтвержденная учетная запись на «Госуслугах». При заполнении заявления выберите удобный ЗАГС или МФЦ, дату и время получения документа. Если вы получаете свидетельство впервые, платить за него не нужно. Если заказываете повторное свидетельство или справку – оплатите пошлину.

Получить бумажное свидетельство или справку можно в любом ЗАГСе или МФЦ, независимо от прописки.