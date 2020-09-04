Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Eset: киберпреступники использовали бренд популярной игры Fortnite для кражи денег с банковских счетов

Безопасность Стратегия безопасности Пользователю Маркет

Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, сообщила о фишинговой кампании, нацеленной на сбор данных кредитных карт с использованием бренда Fortnite.

На домашней странице фишингового сайта пользователи видят список из 150 ссылок, связанных с игрой. Каждая из них подогревает интерес жертвы и предлагает получить преимущество в Fortnite: разблокировать оружие или виртуальную валюту V-bucks и так далее. Когда пользователь выбирает желаемый игровой предмет, он перенаправляется на другую страницу для ввода электронной почты и пароля. Вероятно, таким образом злоумышленники получают доступ к аккаунтам жертв.

Когда жертва выбирает интересующие ее элементы, запускается сценарий, который имитирует подключение к серверу с отображением ранее введенных данных. Преступники прибегают к таким трюкам, чтобы действия в рамках кампании выглядели более реалистично.

На следующем этапе запускается проверка подлинности информации о пользователе: он перенаправляется на страницу, где необходимо ввести полное имя, почтовый индекс и данные о кредитке. Кроме того, жертва видит сообщение о том, что у владельцев сайта нет лицензии на распространение контента в некоторых странах, поэтому им необходимо получить информацию для выставления счетов. Все это выглядит довольно убедительно, преступники даже выводят на экран пользователя уведомление о том, что никаких операций с картой производиться не будет.

Данный сайт индексируется поисковыми системами, а также распространяется в социальных сетях и на форумах.

Это не единичный случай использования брендов популярных игр для фишинговых атак. Похожая преступная кампания затронула пользователей Marvel Contest of Champions.

Фишинговые инструменты злоумышленников постоянно совершенствуются. Многие мошеннические сайты для сбора персональных данных практически не отличить от подлинных. ESET рекомендует использовать комплексные антивирусные решения с модулем «антифишинг», которые выявят угрозу до того, как она приведет к финансовым потерям.



Другие материалы рубрики

Встроенный в Windows 10 антивирус можно использовать для загрузки вредоносов

Пользователей торрентов принудительно заставляют платить за контент криптовалютой

В российском даркнете раздают грандиозную базу данных американских избирателей

Пользователи Android по всему миру получили странные сообщения таинственного происхождения

Российские госсайты беспечно делятся данными о посетителях с иностранцами

Данные сотен тысяч клиентов российской авиакомпании вывалили в открытый доступ

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Самые выгодные принтеры и МФУ: выбор ZOOM

Лучшие саундбары для телевизора: хиты продаж 2020 года

9 лучших приложений для обработки фото на смартфоне: выбор ZOOM

Учимся дистанционно: полезная техника для удаленного обучения

Показать еще

Наука

Синтетические мышцы на роботах заживают за секунду

Представлена самая большая 3D-карта Вселенной

ИИ захватывает временные данные вместо света: новая веха 3D-изображений

Стал известен точный возраст Луны: она оказалась младше, чем думали
Показать еще
Можно ли обеспечить непрерывность бизнеса при полном отказе ЦОД Можно ли обеспечить непрерывность бизнеса при полном отказе ЦОД ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака Онлайн-конференция Онлайн-конференция "Предвидеть непредвиденное"