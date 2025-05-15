Signal и WhatsApp* оштрафованы за неисполнение российского законодательства

Мировой суд Таганского района Москвы привлек к административной ответственности мессенджеры Signal и WhatsApp* (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) за нарушение российского законодательства. ИТ-продукты признаны виновными, а компании-разработчики должны заплатить штраф в размере 800 тыс. руб. каждая.

Наложение штрафов

Суд в России оштрафовал мессенджеры Signal и WhatsApp*, об этом рассказал Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Мировой суд Таганского района Москвы признал мессенджеры Signal и WhatsApp виновными в неисполнении российского законодательства.

«WhatsApp LLC (WhatsApp) и Signal Messenger LLC (Signal) признаны виновными в совершении административного правонарушения, им назначен штраф на сумму 800 тыс. руб. каждому», — сообщили в пресс-службе суда.

Постановлением мирового судьи судебного участка Nº422 Таганского района города Москвы, мессенджеры признаны виновными по первой части статьи 13.39 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России (Неисполнение организатором сервиса обмена мгновенных сообщениями установленных законодательством России). Максимальное наказание по этой статье — административный штраф в размере 1 млн руб., а в случае повторного нарушения — до 2 млн руб.

Unsplash - Dimitri Karastelev Суд в России оштрафовал Signal и WhatsApp на 1,6 млн руб. за неисполнение законодательства

Ранее в отношении Whatsapp российские суды неоднократно выносили решения о взыскании штрафов за неудаление запрещенного контента и нарушение порядка локализации данных пользователей из России, но Signal в российском правовом поле привлечен к ответственности впервые. Signal — это приложение для обмена зашифрованными сообщениями, по мнению разработчиков, это более конфиденциальная альтернатива WhatsApp, Telegram, Viber или iMessage.

Отказ локализовать данные россиян

27 февраля 2025 г. Таганский суд Москвы признал мессенджер WhatsApp виновным в повторном совершении административного правонарушения, связанного с отказом локализовать данные россиян на территории страны.

«В отношении компании WhatsApp LLC судом назначен административный штраф в размере 17 млн руб.», — сообщили в суде.

Мессенджер признан виновным в повторном нарушении оператором, не выполнившим при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан России с использованием баз данных, находящихся на территории России (части девять, статьи 13.11 КоАП России).

Использование мессенджеров

В конце 2022 г. был принят и подписан Федеральный закон №584-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»». Нормы закона вступили в силу 1 марта 2023 г.

Согласно документу, запрещено использовать иностранное программное обеспечение (ПО) для передачи: платежных документов, предоставления информации, содержащей персональные данные, данные о переводах, сведения, необходимые для осуществления платежей, сведения о счетах (вкладах) граждан России.

Ограничения на использование иностранного ПО при передаче финансовых сведений и персональных данных касаются банков, финансовых организаций (кредитных и некредитных), государственных компаний, компаний с государственным участием свыше 50%, органов власти, государственных и муниципальных организаций, субъектов национальной платежной системы.

24 июня 2023 г. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон №277-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс России об административных правонарушениях». КоАП дополняется нормой об административной ответственности за использование запрещенных зарубежных мессенджеров и вводятся штрафы: для должностных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических — от 100 тыс. до 700 тыс. руб.

Также ряд российских ведомств высказались по поводу использования иностранных мессенджеров. Так, руководство Министерства просвещения (Минпросвещение) России рекомендовало использовать отечественные альтернативные ИТ-платформы для коммуникации при осуществлении образовательной деятельности. В Министерстве промышленности и торговли (Минпромторг) направили письмо руководителям торговых и промышленных предприятий с рекомендацией не использовать для работы зарубежные мессенджеры и системы видеоконференцсвязи (ВКС), такие как Zoom, Skype и WhatsApp. Однако конкретных запретов на законодательном уровне для образовательных учреждений и коммерческих компаний (за исключением указанных выше в рамках передачи финансовых и персональных данных) не последовало.

*WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).