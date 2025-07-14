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Недельчо Екатерина


УПОМИНАНИЯ


14.07.2025 В Казани запущен сервис временной занятости «Авито Подработка» 1
02.07.2025 «Ашан Ритейл Россия» в шесть раз ускорил обзвон кандидатов на этапе найма 1
25.06.2025 «Ашан» автоматизирует рекрутинг: как чат-боты освобождают HR от рутинной работы 1
27.05.2025 Исследование «Авито Подработки» и «Ашан»: 30% работников ритейла подрабатывают на постоянной основе 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Недельчо Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 58 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 303 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1089 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5622 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32477 2
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 529 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11751 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3174 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12517 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 233 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21347 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3304 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25082 1
AdTech - Реферальный маркетинг - Реферальная программа 17 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4869 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5894 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54139 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1301 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11670 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2171 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22141 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 312 2
Avito Tech - HRMKA - HRMOST 3 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 158 1
Яськин Сергей 6 2
Музафарова Дилара 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 151133 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3062 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2344 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18054 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3136 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1421 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2085 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3254 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14406 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25085 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7528 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3046 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 943 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1229 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9234 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19550 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5079 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2599 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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Создано именных указателей - 178951.
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