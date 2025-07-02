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Музафарова Дилара
УПОМИНАНИЯ
|02.07.2025
|«Ашан Ритейл Россия» в шесть раз ускорил обзвон кандидатов на этапе найма 1
|18.11.2024
|«Скорозвон» вошел в топ-40 крупнейших игроков рынка HR Tech в России по версии CNews Analytics 1
Музафарова Дилара и организации, системы, технологии, персоны:
|Naumen - Наумен 655 1
|Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 157 1
|Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4791 1
|HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3018 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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