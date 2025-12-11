«Авито Подработка» теперь доступна в Екатеринбурге: спрос на подработку вырос на 25%

«Авито» объявил о расширении географии сервиса временной занятости: «Авито Подработка» теперь доступна жителям Екатеринбурга. Сервис помогает исполнителям быстро находить смены у проверенных заказчиков и получать вознаграждение в течение 1–2 суток, а бизнесу — оперативно закрывать срочные задачи. Платформа уже работает в 180+ городах России. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По сравнению с 2024 г., в январе–ноябре 2025 г. в Екатеринбурге бизнес предлагал частичную занятость на четверть чаще (+25%). Интерес к таким предложениям со стороны исполнителей вырос почти в 1,6 раза (+57%). В среднем за частичную занятость исполнители в Екатеринбурге могли рассчитывать на 30,46 тыс. руб/мес.

Среди групп профессий, наиболее заметно изменилось количество предложений частичной занятости на специалистов служб поддержки: такие позиции были размещены на 75% чаще, среднее предлагаемое вознаграждение составило около 33,5 тыс. руб/мес. Интерес исполнителей к этой группе профессий вырос более чем в полтора раза (+56% год к году).

Еще активно бизнес искал работников кухни и пищевого производства на частичную занятость (+61%), среднее предлагаемое вознаграждение здесь составило около 34,33 тыс. руб/мес, исполнители откликались на 23% чаще. Частичную занятость чаще предлагали водителям и курьерам (+50% год к году), которые могли рассчитывать в среднем на 53,4 тыс. руб/мес. Количество откликов на такие предложения выросло почти вдвое (+86%).

По данным «Авито Подработки», в январе–ноябре 2025 г. в Уральском федеральном округе число предложений о частичной занятости выросло на 42% год к году, а количество откликов на такие позиции — в 1,6 раза (+62%). При этом среднее предлагаемое вознаграждение за частичную занятость составило 46,39 тыс. руб/мес. Рост интереса во многом связан с возможностью самостоятельно выбирать график, подбирать задания под себя и наращивать совокупный дополнительный доход.

«По данным нашего исследования, 78% опрошенных жителей Екатеринбурга имели опыт подработки, и треть из них (32% опрошенных) продолжают подрабатывать и сейчас. Екатеринбург — административный центр Свердловской области и крупнейший логистический узел Урала, здесь гибкие форматы занятости развиваются активно: частичная занятость позволяет компаниям быстро усиливать команды, а исполнителям — гибко планировать свое время, выходить на удобные смены и получать дополнительный доход», — сказал Алексей Мусаткин, операционный директор «Авито Подработки».

Начать подрабатывать можно в несколько кликов, а для старта исполнителю не нужно проходить собеседования. Ему достаточно иметь статус самозанятого (если его нет, на платформе подскажут, как его оформить) и выбрать подходящую смену — все это можно сделать онлайн. Оплата за подработку поступает в течение 1-2 суток после подтверждения завершения смены. Кроме того, сервис компенсирует расходы на медкнижки и предлагает бонусы новым пользователям.

Уже сейчас на платформе размещены смены от крупных проверенных заказчиков, среди которых «Ашан», «Лента», DNS, «Магнит» и другие. Среди самых популярных смен: исполнители для разгрузки и выкладки товаров, для доставки товаров на авто и велосипеде, для приготовления пищи, грузчики, сборщики, упаковщики и другие.

«Современный рынок труда требует новых решений, и «Авито Подработка» — один из них. Нам важно, чтобы каждый сотрудник, даже временный, разделял наши стандарты качества. Платформа позволяет заранее ознакомить исполнителей с требованиями, а система быстрых выплат мотивирует их на результативную работу. Сейчас в «Ашан» один из самых активных периодов — предновогодний: на него приходится 40 % от всех заявок. В это время гибкость платформы особенно ценна — мы можем оперативно усиливать команды в торговых залах и на складах, обеспечивая бесперебойный сервис для покупателей», — сказала Екатерина Недельчо, директор департамента по привлечению и подбору персонала «Ашан Ритейл Россия».