«КОРУС Консалтинг» автоматизировал процесс управления целями сотрудников FM Logistic на базе корпоративного портала K-Team

«КОРУС Консалтинг» внедрил систему управления целеполаганием и KPI для 1000 сотрудников компании FM Logistic. В результате процесс постановки задач и оценки их выполнения стал простым и прозрачным для всех работников: от топ-менеджеров до линейных сотрудников.

FM Logistic – французская логистическая компания и один из лидеров российского рынка. Предоставляет услуги по управлению цепочками поставок: складирование, перевозки всеми видами транспорта, упаковка и расфасовка, таможенное оформление. В компании работают более 6 000 специалистов.

В FM Logistic для автоматизации целеполагания использовали иностранное ПО, доступ к которому сейчас ограничен вендором. Руководство приняло решение заменить систему отечественным аналогом. Важно было выполнить проект быстро и с минимальными трудозатратами. С этим запросом компания обратилась к экспертам «КОРУС Консалтинг», которые ранее успешно запустили в FM Logistic корпоративный портал K-Team на базе «Битрикс24». Специалисты «КОРУС Консалтинг» внедрили готовый модуль «Целеполагание и KPI» на базе корпоративного портала, что позволило в три раза сократить сроки проекта по сравнению с созданием идентичной функциональности с нуля.

Команда собрала требования к процессу целеполагания и разработала итоговую концепцию с учетом особенностей заказчика. Готовый модуль адаптировали в части процесса постановки и согласования целей. Автоматизировали внесение плановых значений по единым целям для компании, а также настроили гибкую ролевую модель с учетом распределения HR-специалистов на несколько бизнес-юнитов компании. Теперь сотрудники могут создавать и редактировать свои цели, а руководители и HR оценивать их выполнение по конкретному показателю, подразделению или периоду. В модуле можно сформировать отчёты по целям, чтобы принять решение о премировании.

В результате внедрения сократилось время на создание карт целей сотрудников. Раньше сотрудники формировали карты вручную, что занимало около двух часов, теперь все происходит автоматически, нажатием «одной кнопки». Пользователи в режиме «одного окна» могут просматривать цели на портале, к дизайну и функциональности которого уже привыкли.

В будущем компания планирует адаптировать интранет под мобильную версию, а также внедрить новый модуль для оценки компетенций и создания индивидуального плана развития сотрудников.

«Благодаря готовому модулю на базе K-Team нам удалось сократить время и трудозатраты на внедрение и за три месяца запустить систему. Важным фактором успеха стала высокая вовлеченность в проект команды заказчика, которая помогала создать действительно удобный продукт для своих сотрудников», – комментирует Антон Бобров, директор по развитию интранет-платформы K-Team ГК «КОРУС Консалтинг».