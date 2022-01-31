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Число фотофиксаций ДТП через мобильные приложения выросло почти в три раза

Количество фотофиксаций ДТП, сделанных в 2021 г. при помощи мобильных приложений «Помощник ОСАГО» и «ДТП.Европротокол», составило 61 тыс., что в 2,7 раза больше, чем годом ранее (22,7 тыс.). При этом количество фотофиксаций каждый месяц увеличивается и в декабре 2021 г. достигло 7300 штук за месяц. Такая динамика позволяет предположить, что в 2022 г. рост количества фотофиксаций продолжится.

По итогам 2021 года количество ДТП, по которым были сделаны фотофиксации при помощи приложений, составило около 7% от всех ДТП, урегулированных в 2021 г. по Европротоколу (893 тыс.). Годом ранее эта доля составляла только 3% (а количество урегулированных по Европротоколу ДТП составило 787,8 тыс.).

При этом в 2021 г. количество фотофиксаций, которые были сделаны при помощи приложения «ДТП.Европротокол», превысило количество фотофиксаций, сделанных при помощи приложения «Помощник ОСАГО», в 4,2 раза (49,3 тыс. и 11,7 тыс. соответственно).

Количество электронных извещений о ДТП, отправленных при помощи приложения «Помощник ОСАГО», составило в 2021 г. 2 675 штук, что в 2,8 раза больше, чем годом ранее (948 штук).

«Мы видим резкий и последовательный - из месяца в месяц - рост количества фотофиксаций, которые участники ДТП производят прямо на месте события при помощи приложений “Помощник ОСАГО” и “ДТП.Европротокол”. Это говорит о том, что услуга удобна, и в дальнейшем количество фотофиксаций также будет расти», - сказал президент Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

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