«ГЛОНАСС» сообщила об условиях оформления европротокола по новым правилам

«ГЛОНАСС» объявила о том, что установленные в настоящее время в автомобилях устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) системы «ЭРА-ГЛОНАСС» функционируют только в части осуществления экстренного вызова и информирования экстренных оперативных служб о координатах дорожного происшествия. Для оформления европротокола этих данных недостаточно, поэтому использовать кнопку SOS установленного на транспортное средство УВЭОС для оформления европротокола и передачи данных в АИС «ОСАГО» нельзя.

С 1 октября на всей территории России вводятся новые правила оформления ДТП без участия сотрудников полиции – европротокол. Введение электронного извещения призвано ускорить процесс взаимодействия сторон при оформлении ДТП.

При этом уместно отметить необходимость соблюдения дополнительных условий, позволяющих оформить ДТП по европротоколу. В частности, в аварии должны участвовать только две машины и у обоих водителей должен быть оформлен полис ОСАГО; при ДТП вред должен быть причинен только вышеуказанным автомобилям, а не имуществу третьих лиц; людям не должна требоваться медицинская помощь.

Важным моментом в случае оформления документов при ДТП без участия сотрудников полиции является то, что данные должны быть зафиксированы его участниками и переданы в АИС «ОСАГО» с помощью специальных технических средств контроля (ТСК), обеспечивающих оперативное получение формируемой в некорректируемом виде информации о ДТП (а именно: значения скорости и ускорений автомобиля до и в момент столкновения, а также текущее время и координаты местоположения транспортного средства в момент ДТП).

Необходимо дополнительно установить в автомобиль технические средства контроля, которые позволят восстановить все обстоятельства произошедшего, предоставив расширенный пакет данных: трек движения автомобиля и профиль ускорений или замедлений в ходе столкновения по трем осям. Технические средства контроля (ТСК) или УВЭОС с расширенным функционалом запишут эту информацию в виде 10-минутного закольцованного трека. Далее эти данные дополнятся контрольной информацией, позволяющей проверить, что они не подделаны, и будут переданы в некорректируемом виде, что обеспечит их.

Только при соблюдении вышеперечисленных условий попавший в ДТП пользователь сможет, нажав кнопку SOS, инициировать отправку зафиксированных в автоматическом режиме данных об обстоятельствах, предшествующих ДТП. Сразу же будет активирована передача трека, графика ударных нагрузок и координат ДТП в систему «ЭРА-ГЛОНАСС», затем эта информация уйдет в РСА и страховую компанию. Получив данные движения и параметры удара, страховая компания поймет степень возможных повреждений автомобиля.

Основным предназначением системы «ЭРА-ГЛОНАСС» является обеспечение передачи информации для экстренного реагирования на дорожно-транспортные происшествия для сокращения времени до оказания помощи людям, попавшим в аварию – за счет автоматического определения момента ДТП и передачи данных в экстренные службы без участия пострадавших.

Развитие дополнительных сервисов на базе системы продолжалось, и «ГЛОНАСС» предприняло ряд шагов в области нормативного регулирования упрощенной регистрации ДТП с использованием европротокола.

По заказу Российского союза автостраховщиков (РСА) «ГЛОНАСС» разработала национальные стандарты, устанавливающие требования к ТСК обстоятельств ДТП и расширяющие функционал ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» для упрощенного оформления ДТП по европротоколу без участия сотрудников полиции. Данные стандарты были утверждены Росстандартом.

По предложению «ГЛОНАСС» технические средства контроля были включены в проект единого Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации. Данная инициатива направлена на предотвращение действий по введению в заблуждение потребителей в отношении достоверности формируемой и представляемой ТСК информации.

«ГЛОНАСС» направила в Минпромторг России предложения по внесению изменений в технический регламент ТР ТС 018/2011 по установлению требований к УВЭОС в части обеспечения возможности определения, регистрации и передачи информации об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия.

Экспертами «ГЛОНАСС» совместно с ведущими автопроизводителями проработан вопрос выпуска автомобилей с устройствами вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», наделенными функциональностью технических средств контроля. Предполагается, что вскоре самые массовые модели автомобилей будут поступать в продажу уже оборудованными УВЭОС с расширенной функциональностью. Однако даже в этом случае услуга оформления ДТП по европротоколу с помощью УВЭОС будет для автовладельца добровольной, для ее активации нужно будет подписать договор при покупке автомобиля или при оформлении полиса ОСАГО. А владельцы подержанных машин смогут установить ТСК за свой счет и при необходимости воспользоваться функциями европротокола.