iFellow разработала Dokkee – продукт для генерации типовых документов

Российская ИТ-компания iFellow разработала продукт Dokkee, который позволяет централизованно управлять генерацией документов из всех информационных систем компании. Благодаря Dokkee бизнес-пользователи могут создавать, редактировать и хранить динамические шаблоны, а также формировать на их основе документы, используя данные из любых информационных систем. Об этом CNews сообщили представители iFellow.

Продукт будет полезен компаниям, в чьем контуре имеются несколько решений для создания большого количества документов: CRM, BPMS, ERP и др. Особый экономический эффект достигается при генерации от нескольких сотен до десятков тысяч документов в день: договоров, приложений с графиками платежей, согласий на обработку персональных данных, коммерческих предложений и т.п.

«Все документы создаются на основе шаблонов, но часто в них нужно вносить изменения – например, появились новые требования регулятора или были скорректированы внутренние документы. И проблема в скорости и качестве вносимых правок, – сказал Александр Молодцов, генеральный директор компании iFellow. – В большинстве случаев созданием шаблонов и изменением печатных форм для каждой системы занимаются ИТ-специалисты, то есть бизнес «встает в очередь» к соответствующему подразделению для актуализации документов. Кроме того, чем большее количество информационных систем используется, тем больше времени тратится: начинается накопление технического долга – в ИТ-решениях для одних и тех же целей используются разные инструменты, они разрозненны и уровень их зрелости сильно отличается. Dokkee становится мостиком между системами, позволяя экономить время и создавать сложные документы без привлечения программистов. Например, в одном блоке можно поменять данные подписанта, и это обновление применится к тысяче шаблонов».

У Dokkee простая интеграция с информационными системами компании-клиента – сервис встраивается в них через REST API. При этом он незаметен пользователям – сотрудники компании работают с целевыми системами и видят только результат деятельности продукта – документы. Функциональность Dokkee вызывается фронт-энд решением клиента, а документ генерируется автоматически в том же окне.

Особенность продукта — это использование динамических шаблонов, состоящих из блоков — такой механизм позволяет быстро и массово их корректировать: в случае изменения информации в одном блоке, данные централизованно обновятся. Поддержка шаблонов в актуальном состоянии таким образом переходит в зону ответственности бизнес-юнитов, что повышает продуктивность работы различных подразделений в компании.

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Dokkee поддерживает генерацию сотен тысяч документов в день, отвечая потребностям компаний сегмента largeenterprise. Он также поддерживает файлы любого размера, работу с текстом и таблицами, в нем есть возможность поиска, группировки шаблонов и фильтрации – для более удобной работы с документами.

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Группа компаний iFellow работает на международном рынке информационных технологий с 2015 г. Основная специализация группы — развитие собственных продуктов, заказная разработка, ИТ-консалтинг, тестирование и сопровождение программного обеспечения.