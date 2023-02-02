Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 198233
ИКТ 15301
Организации 11731
Ведомства 1509
Ассоциации 1105
Технологии 3586
Системы 27030
Персоны 86443
География 3107
Статьи 1578
Пресса 1314
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2819
Мероприятия 895

iFellow Dokkee

Компания iFellow разработала продукт Dokkee, который позволяет централизованно управлять генерацией документов из всех информационных систем компании. Благодаря Dokkee бизнес-пользователи могут создавать, редактировать и хранить динамические шаблоны, а также формировать на их основе документы, используя данные из любых информационных систем.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


Александр Молодцов, iFellow: Должен возникнуть паритет между российским и международным программным обеспечением 1
02.02.2023 Бизнес iFellow вырос в два раза в 2022 году 1
10.11.2022 iFellow разработала Dokkee – продукт для генерации типовых документов 1
03.11.2022 Александр Молодцов, iFellow: Для успеха на каждом из рынков важны «инъекции» отраслевых знаний 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

iFellow Dokkee и организации, системы, технологии, персоны:

iFellow - АйФэлл 45 5
iFellow - WERPA 2 2
Telegram Group 2924 2
SAP SE 5594 1
Intel Corporation 12799 1
9567 1
Oracle Corporation 7070 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 166 1
Atlassian 155 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8810 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1741 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3429 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64841 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12190 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36045 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25520 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7801 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4319 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7425 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1525 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2755 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8228 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6215 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3113 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 947 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1643 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12159 2
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 231 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22274 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2062 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API - передача состояния представления - Redfish 479 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13077 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4172 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22515 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1525 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3191 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26080 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7177 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2350 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5619 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1213 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 512 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9397 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1903 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1161 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3174 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 261 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1080 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4799 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1272 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг - Корпоративные почтовые решения - Комплексная система защиты электронной почты 472 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 369 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 316 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1845 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 364 2
iFellow Орион ERP-платформа 6 1
Новые облачные технологии - МойОфис 954 1
Microsoft Office 4156 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1207 1
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 78 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1030 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1756 1
Молодцов Александр 20 4
Россия - РФ - Российская федерация 165604 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13804 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47490 2
Сингапур - Республика 1951 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4472 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1412 2
Россия - СФО - Новосибирск 4861 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1716 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 931 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 1052 2
Европа 24942 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1248 1
Азия - Азиатский регион 5911 1
Беларусь - Белоруссия 6278 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1793 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1662 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11611 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53302 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6151 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3061 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15989 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7772 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3818 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 337 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5751 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1661 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27202 1
Экономический эффект 1335 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6501 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3564 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 224 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7504 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 760 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5096 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18094 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8922 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1493 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3947 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460136, в очереди разбора - 728923.
Создано именных указателей - 198233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие держатели для смартфона с беспроводной зарядкой в автомобиль: хиты продаж

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Показать еще

Наука

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии
Показать еще