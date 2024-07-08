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ИТ-компания iFellow вышла на рынок Белоруссии

Группа компаний iFellow открыла офис в Минске. До конца 2024 г. белорусский филиал намерен привлечь до 500 сотрудников, в 2025 г. — увеличить штат до 1 тыс. человек. Компания отмечает растущий спрос на заказную разработку в стране, а также запрос локального бизнеса на замещение западных ИТ-решений. Об этом CNews сообщили представители iFellow.

Группа компаний iFellow работает на международном рынке информационных технологий с 2015 г. Основная специализация группы — развитие собственных продуктов, заказная разработка, ИТ-консалтинг, тестирование и сопровождение программного обеспечения.

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Бизнес

У iFellow шесть региональных офисов в России. В 2022 г. компания открыла представительство в Великобритании, а также стала осваивать рынки стран СНГ — начала работать в Кыргызстане и Казахстане. В 2023 г. закрепилась в Узбекистане. Компания продолжает расширять географию присутствия и прорабатывает возможность выхода в новые страны.

«Рынок Белоруссии — один из наиболее перспективных среди стран СНГ, — отметил Александр Молодцов, генеральный директор iFellow. — У местных компаний растет спрос на автоматизацию и цифровые решения для бизнеса — а это именно то, что мы умеем делать на высоком уровне. При этом для белорусских компаний тоже актуален вопрос импортонезависимости — они отказываются от западных решений в пользу локальных или российских продуктов. На рынке импортонезависимого программного обеспечения есть свободные ниши».

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