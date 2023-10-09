iFellow выпускает аналитический продукт для управления качеством проектов

Российская ИТ-компания iFellow, специализирующаяся на разработке, тестировании и сопровождении ПО, готовит к выпуску аналитический продукт iFellow QA. Оно позволит компаниям среднего бизнеса, работающим с ИТ-подрядчиками, управлять качеством разработки в проектах. Релиз MVP продукта запланирован на начало октября 2023 г. Об этом CNews сообщили представители iFellow.

Заказчики, для которых разработка ИТ-решений не является профильным бизнесом, обычно привлекают к работе над проектами подрядчиков, либо формируют небольшие внутренние ИТ-подразделения. Процессы разработки могут быть еще не отлажены по разным причинам – не используются специализированные профессиональные инструменты разработки ПО и анализа качества результатов, не быстро формируются зрелые процессы. А приемка результатов ИТ-проектов также происходит с точки зрения достижения метрик и обязательств.

Новый продукт iFellow, разрабатываемый в рамках резидентства в технопарке МГУ, позволит компаниям сначала стандартизировать и затем обрабатывать данные разработки и тестирования, представляя их в виде аналитических отчетов для менеджмента, принимающего решения о приемке результатов разработки. Это поможет оперативно определять возможности перехода на следующие этапы жизненного цикла проекта или продукта, отслеживать причинно-следственные связи наступления дефектов или инцидентов, а также анализировать процесс управления качеством проектов.

В iFellow QA предусмотрена настройка предварительных метрик приемки результатов разработки. Они могут не отвечать на специализированные вопросы о сжигании бэклога или уровне продуктивности конкретных членов команды, однако позволяют комплексно принимать решения о приемке результатов любого этапа работ и дополнить их анализом качества выпускаемого ПО. Также в продукт планируется внедрить систему подсказок и рекомендаций. Готовые рекомендуемые стандарты для данных качества проектов позволят унифицировать работу внутренней команды заказчика и команды разработки подрядчика и отслеживать результаты в метриках.

Интерфейс поможет пользователям наблюдать за динамикой качества разработки и сверять результаты с учетом пороговых значений метрик и ограничительных мер.

Использование iFellow QA снизит нагрузку на внутреннюю команду компаний-заказчиков, переведет приемку результатов на аналитический подход, а подрядчикам даст возможность стандартизировать договоренности для обеих сторон проекта. С накоплением статистики, особенно в длительных проектах, сократится time-to-market между циклами разработки ПО. Компании-заказчики смогут снизить трансакционные издержки на приемку и взаимодействие с подрядчиками, и повысить зрелость внутренней команды реализации ИТ-проектов.

Технически модуль будет интегрироваться с системами заказчиков или подрядчиков, в которых фиксируются исходные данные о разработке и тестировании ПО, обрабатывать их для аналитики и формировать готовые бизнес-результаты в связке с системой рекомендаций.

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Сейчас iFellow апробирует решение на внутренних проектах и проверяет гипотезы с действующими клиентами, которые заказывают у компании услуги поддержки, заказной разработки ПО и тестирования качества проектов.

«Сегодня для среднего развивающегося бизнеса, не специализирующегося на ИТ-разработке, недостаточно простых независимых способов управления приемкой ИТ-проектов. Им либо не хватает зрелости внутренних процессов, либо согласованности со специалистами в разработке. iFellow QA позволит заказчикам, подрядчикам или внутренним командам унифицировать приемку результатов, отслеживать качество перехода разработки по жизненному циклу, оценивать, есть ли какие-то серьезные дефекты и риски. Наш аналитический продукт ориентируется на бизнес-аудиторию, простоту интерфейса, готовый стандарт для внедрения модели данных, визуальные эффекты и систему рекомендаций. Используя данные и выводы на их основе, он будет подсказывать пользователям, как управлять качеством проектов на этапах жизненного цикла разработки ПО. Используя его, бизнес-заказчики смогут лучше налаживать отношения с продвинутыми ИТ-командами, получать необходимую информацию в различных разрезах и степени детализации», – сказала Елизавета Бурдина, руководитель продуктового офиса iFellow.

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Группа компаний iFellow работает на международном рынке информационных технологий с 2015 г. Основная специализация группы – развитие собственных продуктов, заказная разработка, ИТ-консалтинг, тестирование и сопровождение программного обеспечения.