iFellow представила бесплатное решение для автоматизации подготовки документов об отсрочке от армии в «1С»

Российская ИТ-компания iFellow, специализирующаяся на разработке, тестировании и сопровождении ПО, представила бесплатное решение, которое поможет компаниям автоматизировать процесс подготовки форм-подтверждений на отсрочку от частичной мобилизации.

Решение позволит значительно ускорить работу и снять нагрузку на подразделения, занимающиеся подготовкой документов для сотрудников, попадающих в категорию граждан, подлежащих частичной мобилизации, начавшейся 21 сентября.

27 сентября Министерство цифрового развития развернуло на платформе «Госуслуги» сервис, позволяющий ИТ-специалистам получить отсрочку дистанционно. Для этого необходимо отправить документы через личный кабинет на сайте. В первые 4 часа работы сервиса поступило более 1,5 тыс. заявок от сотрудников ИТ-компаний. Однако многие заявления не были приняты из-за допущенных ошибок, которые возникли при подаче электронного заявления.

Специалисты iFellow нашли решение типовых проблем и написали обработку для 1С:ЗУП 8.3.20 (конфигурация 3.1), которая позволяет сгенерировать правильные CSV-файлы для прикрепления в «Госуслугах». Доступ к обработке можно получить, написав на почту info@ifellow.ru. Сотрудник компании отправит файл для установки на электронную почту в течение 1 рабочего часа.

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«Мы всегда адаптируемся под новые реалии и помогаем это сделать другим. Имея большой опыт автоматизации бизнес-процессов компании, хотим поделиться нашим решением со всеми, у кого возникли проблемы с подготовкой документов по отсрочке от мобилизации по инструкции Минцифры. Наша обработка как никогда будет полезна и актуальна ИТ-сообществу. Мы работаем с «1С:ЗУП» версии 8.3.20 и готовы оказать помощь с автоматизацией, если ИТ-ландшафт отличается от нашего», — сказал Андрей Киселев, ИТ-директор iFellow.