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iFellow Smart Heads Смарт Хедс

Аналитическое агентство Smart Heads, входящее в структуру ИТ-компании iFellow, предлогает клиентам услуги, связанные с аналитикой рынка, продуктовым анализом и ИТ-консалтингом.

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.12.2024 Александр Молодцов, iFellow: В 2025 году планируем вырасти на 50% 1
30.10.2024 Компания iFellow запустила аналитическое агентство Smart Heads 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

iFellow и организации, системы, технологии, персоны:

iFellow - АйФэлл 45 3
iFellow - WERPA 2 1
Yandex - Яндекс 9175 1
Telegram Group 2924 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 166 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8810 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64841 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26080 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25520 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 947 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22274 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2676 1
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Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1068 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2755 1
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5269 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34777 1
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Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1724 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1265 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9300 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8228 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1903 1
iFellow - Цифра лаб - Наймус 5 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 364 1
Бурдина Елизавета 10 1
Петроченко Игорь 1 1
Беларусь - Белоруссия 6278 2
Россия - РФ - Российская федерация 165604 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19064 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13804 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14799 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11611 2
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7772 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1661 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5751 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460136, в очереди разбора - 728923.
Создано именных указателей - 198233.
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