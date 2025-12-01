Облачный сервис «Наймус» от компании «Цифра Лаб» (входит в Группу компаний iFellow) использует нейросети для выявления наиболее релевантных кандидатов. Алгоритмы сопоставляют описание вакансии и резюме соискателей, присваивая кандидатам баллы соответствия на основании анализа их опыта и навыков. В итоге, формируется приоритетный список соискателей с обоснованием ранжирования: система объясняет, за что начислены баллы в каждом случае, и почему считает кандидата подходящим.