Облачный сервис «Наймус» от компании «Цифра Лаб» (входит в Группу компаний iFellow) использует нейросети для выявления наиболее релевантных кандидатов. Алгоритмы сопоставляют описание вакансии и резюме соискателей, присваивая кандидатам баллы соответствия на основании анализа их опыта и навыков. В итоге, формируется приоритетный список соискателей с обоснованием ранжирования: система объясняет, за что начислены баллы в каждом случае, и почему считает кандидата подходящим.

 

29.12.2025 Как выбрать ИИ-платформу для подбора персонала? Исследование 1
10.12.2024 Александр Молодцов, iFellow: В 2025 году планируем вырасти на 50% 1
21.11.2024 iFellow обновила ИИ-сервис для рекрутинга «Наймус» 4
24.09.2024 iFellow представила «умный» сервис для подбора персонала 1

