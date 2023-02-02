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iFellow Dokkee

Компания iFellow разработала продукт Dokkee, который позволяет централизованно управлять генерацией документов из всех информационных систем компании. Благодаря Dokkee бизнес-пользователи могут создавать, редактировать и хранить динамические шаблоны, а также формировать на их основе документы, используя данные из любых информационных систем.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


Александр Молодцов, iFellow: Должен возникнуть паритет между российским и международным программным обеспечением 1
02.02.2023 Бизнес iFellow вырос в два раза в 2022 году 1
10.11.2022 iFellow разработала Dokkee – продукт для генерации типовых документов 1
03.11.2022 Александр Молодцов, iFellow: Для успеха на каждом из рынков важны «инъекции» отраслевых знаний 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

iFellow и организации, системы, технологии, персоны:

iFellow - АйФэлл 45 5
Telegram Group 2946 3
iFellow - WERPA 2 2
SAP SE 5603 2
Oracle Corporation 7079 2
Intel Corporation 12817 1
9604 1
Diasoft - Диасофт 1147 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 168 1
Atlassian 156 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 110 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8870 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1762 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53989 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25847 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1534 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12263 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36267 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7838 3
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 952 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4352 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7479 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2794 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8284 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6250 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3138 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1668 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12222 2
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 233 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22693 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2079 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API - передача состояния представления - Redfish 487 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13150 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4186 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22600 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3193 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26303 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3829 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7222 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2353 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5654 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1217 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9376 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 516 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33531 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9487 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24454 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1922 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3197 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3590 1
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Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4492 2
Россия - СФО - Новосибирск 4882 2
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Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 934 2
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Казахстан - Республика 6057 1
Европа 24975 1
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Беларусь - Белоруссия 6299 1
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Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1806 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1669 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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