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iFellow QA

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


09.10.2023 iFellow выпускает аналитический продукт для управления качеством проектов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

iFellow QA и организации, системы, технологии, персоны:

iFellow - АйФэлл 45 2
iFellow - WERPA 2 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 166 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8810 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460136, в очереди разбора - 728923.
Создано именных указателей - 198233.
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