«Диасофт» автоматизирует управление командами с помощью Digital Q.Teams

Компания «Диасофт» разработала платформу Digital Q.Teams, которая помогает эффективно организовать рабочие процессы, обеспечивая системный подход к управлению командами и повышая качество выполняемых задач. Платформа уже внедрена и успешно используется в «Диасофт». Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

С помощью Digital Q.Teams можно централизовано объединять людей в команды, наделять их ответственностью за разработку конкретного функционала и развивать с точки зрения компетентности, сбалансированности ролей, самостоятельности и производительности.

Интерфейс платформы Digital Q.Teams позволяет всем участникам процесса разработки легко находить информацию о команде, ее участниках, зонах ответственности, что упрощает коммуникацию и ускоряет решение задач.

Встроенные аналитические инструменты платформы помогают контролировать применение и развитие производственных практик, отслеживать уровень зрелости команд, что помогает тимлидам искать зоны роста своей команды и развивать ее.

«В современном цифровом мире, где технологии развиваются с невероятной скоростью, успех проекта зачастую определяется умением эффективно управлять командами разработки и разделять ответственность за продукт между командами. Это искусство балансирования между техническими навыками, коммуникативными способностями и пониманием бизнес-процессов становится ключевым аспектом в достижении выдающихся результатов. Поэтому для системного управления командами мы разработали платформу Digital Q. Teams», – сказал Денис Тимощук, архитектор платформы Digital Q.Teams компании «Диасофт».

В результате, использование Digital Q.Teams повышает прозрачность структуры команды, позволяет разделить зоны ответственности между командами, развивать команды зрелыми и осознанными. Все это влияет на качество управления проектами и ускорение их выполнения, что в конечном итоге ведет к росту удовлетворенности клиентов и конкурентоспособности компании на рынке.

Платформа Digital Q Teams входит в экосистему цифровой трансформации Digital Q для разработки приложений в микросервисной архитектуре с использованием low-code инструментов.