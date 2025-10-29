Разделы

«Диасофт» выпустила бесплатную версию решения для управления задачами и командами Digital Q.Tasks&Teams

С октября 2025 г. компания «Диасофт» предоставляет бизнесу бесплатную версию решения Digital Q.Tasks&Teams. Оно предназначено для организации рабочих процессов, системного подхода к управлению командами и повышения качества выполнения задач в компаниях из любых отраслей.

Денис Тимощук, руководитель направления «Управление командами и задачами» компании «Диасофт», сказал: «Digital Q.Tasks&Teams основано на уникальном опыте самой компании «Диасофт», которая управляет сотнями команд и тысячами взаимосвязанных задач для создания сложных цифровых продуктов. Мы «упаковали» наши лучшие практики и инструменты управления эффективностью в готовое решение, которое заменяет продукты ушедших с российского рынка западных вендоров – Jira и Trello. Наш собственный опыт использования Digital Q.Tasks&Teams позволил добиться трехкратного роста производительности команд в спринтах и снижения трудоемкости выполнения типовых задач».

Ключевые возможности бесплатной версии Digital Q.Tasks&Teams: трекер задач: централизованное управление всеми задачами и этапами работ, учет трудозатрат и контроль соответствия бизнес-процессам; нормирование задач: оценка трудоемкости задач с использованием стандартизированных нормативов; организация работы в спринтах: создание и планирование спринтов команд, постановка и оценка целей, контроль загрузки и повышение прозрачности сроков для всей команды; управление командами: формирование команд, оптимальное распределение ролей и контроль ключевых показателей производительности.

Бесплатная версия решения ограничена 20 пользователями и содержит необходимый функционал для того, чтобы упорядочить, централизовать и обеспечить прозрачность выполнения задач и работы команд. Она подойдет для небольших компаний или подразделений внутри крупных организаций, а также для того, чтобы оценить концепцию Digital Q.Tasks&Teams перед масштабированием на всю компанию.

Коммерческая версия Digital Q.Tasks&Teams обеспечивает больше возможностей для системного повышения эффективности, аналитики показателей, мотивации команд, что важно для зрелых организаций.

Как выбрать ИИ-ассистента, который действительно работает
Скачать дистрибутив базовой версии можно на сайте решения Digital Q.Tasks&Teams, заполнив простую форму и ознакомившись с лицензионным соглашением.

Решение Digital Q.Tasks&Teams входит в экосистему low-code-разработки микросервисных программных продуктов Digital Q.

