iPhone вернулись в российские магазины по космическим ценам

В России открылись магазины сети re:Store, одного из крупнейших ритейлеров Apple. Они, как и сайт сети, не работали сутки после ухода Apple из России. Теперь же они предлагают россиянам купить ее технику по заоблачным ценам – некоторые модели iPhone подорожали на 50%. В других сетях устройств Apple почти не осталось.

Слишком дорогое удовольствие

В России временно возобновлены продажи смартфонов iPhone через магазины сети re:Store. 2 марта 2022 г., в день отказа компании Apple работать на российском рынке, они даже не открылись.

Спустя сутки сайт сети вернулся к жизни, однако встретил пользователей чрезмерно высокими ценами на продукцию Apple. Разница с суммами, которые Apple назвала после презентации, колоссальная и в ряде случаев достигает 50%.

Цены на iPhone 13 достигают четверти миллиона рублей

Пока неизвестно, как долго сеть re:Store намерена продавать технику Apple, так как сама Apple поставки устройств на территорию России прекратила. Вероятно, сейчас магазины распродают складские остатки. На соответствующий запрос CNews представители re:Store ответили: «Re:Store - официальный премиальный продавец техники Apple. Мы торгуем только техникой, сертифицированной в РФ и приобретенной у производителя. В магазинах представлен весь актуальный ассортимент техники». При этом они не уточнили объемы имеющихся у них запасов гаджетов Apple.

Сколько придется доплатить

Россияне, желающие купить новый iPhone, будут вынуждены переплатить даже за iPhone 13 mini, хотя, как показала практика, мини-iPhone спросом не пользуется. На старте продаж в России этот смартфон стоил 70 тыс. руб. за версию на 128 ГБ. Память объемом 256 ГБ или 512 ГБ повышала цену до 80 тыс. руб. и 100 тыс. руб. соответственно.

В сети re:Store такой смартфон теперь стоит 120 тыс. руб. за 256 ГБ и 150 тыс. руб. за 512 ГБ. Младшая версия на 128 ГБ недоступна для приобретения.

Крошечный 5,4-дюймовый смартфон с мини-аккумулятором продается по заоблачным ценам

Начальные цены на iPhone 13 составляли 80 тыс. руб., 90 тыс. руб. и 110 тыс. руб. за 128, 256 или 512 ГБ памяти. Теперь за 256 ГБ или 512 ГБ придется выложить 135 тыс. руб. или 165 тыс. руб., а 128 ГБ в продаже нет.

Pro-серия подорожала еще сильнее. В сентябре 2021 г. новый iPhone 13 Pro стоил 100/110/130/150 тыс. руб. за 128/256/512/1024 ГБ. Теперь же 1-терабайтная версия продается за 225 тыс. руб., 512 ГБ – за 195 тыс. руб., а других модификаций в продаже нет.

Покупать Android-смартфоны стало еще выгоднее

Наконец, новый флагман Apple, iPhone 13 Pro Max, в re:Store на момент публикации материала доступен не был. Последние цены на 1 ТБ и 512 ГБ составляли 240 тыс. руб. 210 тыс. руб., хотя первоначально Apple продавала их за 160 тыс. руб. и 140 тыс. руб. соответственно.

Неизбежный дефицит

В других сетях спустя всего день после решения Apple о приостановке продаж уже наблюдается тотальная нехватка ее гаджетов. К примеру, в DNS iPhone 13 на момент публикации материала не осталось в принципе.

Желание купить iPhone разбивается о суровые российские реалии

«Ситилинк» на 3 марта 2022 г. предлагал всего три модификации iPhone 13, и тоже по очень завышенным ценам.

Ассортимент iPhone 13 в «Ситилинке» на 3 марта 2022 года

Редакция CNews обратилась к представителям этих ритейлеров с вопросом о причинах моментального исчезновения смартфонов Apple.

Apple молчит

Представители российского офиса Apple (в России ее представляет ООО «Эппл рус») на момент публикации материала никак не комментировали происходящее с устройствами компании на территории России. Тем не менее, некоторые изменения все-таки есть.

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1 марта 2022 г. сайт Apple позволял купить любую технику этого бренда без каких-либо ограничений. На следующий день переход на страницу с описанием любого из гаджетов выводил на экран уведомление о прекращении работы Apple Store на территории России.

Купить технику на сайте Apple нельзя

При этом кнопки «Купить» присутствовали прямо на главной странице сайта. 3 марта 2022 г. они исчезли, а сам сайт превратился в просто информационный – теперь на нем можно лишь прочитать о возможностях iPhone, Mac и другой техники, в одночасье исчезнувшей с прилавков российских магазинов.