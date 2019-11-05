Re:Store и Forward Leasing запустили новую программу «смартфон как услуга»

С 1 ноября 2019 г. в России действует новый сервис re:Store upgrade, реализованный в партнертсве между компанией Forward Leasing и re:Store.

Re:Store upgrade позволяет клиентам за ежемесячную плату пользоваться мобильными устройствами Apple по цене от 3,94 тыс. руб. в месяц, включая флагманские модели смартфонов Apple: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone Xs и iPhone Xs Max. Программа будет доступна в магазинах re:Store по всей России.

Приобрести флагман по программе re:Store upgrade можно онлайн, оставив заявку на сайте или в любом магазине сети re:Store. Процесс заключения договора не требует физического присутствия клиента и может быть осуществлен с использованием электронной цифровой подписи. Все устройства, участвующие в программе, получат защиту по сертификату Adjusters Pro с возможностью бесплатной однократной замены разбитого экрана в течение одного года.

Концепция Forward Leasing позволяет пользоваться техникой за небольшую плату в месяц с возможностью ее замены. Партнером компании выступает re:Store – крупнейшая сеть Apple Premium Reseller в стране, входит в группу компаний Inventive Retail Group.

«Мы верим, что пришло время вывести процесс приобретения смартфона на современный уровень технологий. Программа re:Store upgrade предлагает потрясающий новый опыт формата "смартфон как услуга", включающий получение устройства, его обслуживание и обмен на новую модель. Все процессы, от рассмотрения заявки до апгрейда смартфона, максимально автоматизированы, благодаря чему проходят быстро и просто для клиента», – сказал генеральный директор Forward Leasing Алексей Гуров.

Платежи по программе re:Store upgrade можно производить с любых банковских карт. Участник программы может бесплатно заменить смартфон на модель из обновленной линейки после 12 платежей или сделать это раньше с доплатой 6,9 тыс. руб. Остаточную стоимость устройства при этом выплачивать не нужно. При желании клиент может продолжить использование гаджета и после 12 платежей, выкупив его по остаточной стоимости сразу, либо продолжая вносить тот же платеж до погашения суммы выкупной стоимости.