Продавцы и производители ополчились на RuStore. Его не хотят видеть на новых смартфонах и планшетах

Ассоциация РАТЭК (Samsung, Huawei, «М.Видео», «Яндекс маркет» и пр.) высказалась против предустановки магазина RuStore на мобильные устройства и тем более его интеграции в систему. Вендоры и ритейлеры утверждают, что это поставит под удар их бизнес и навлечет гнев Google. Власти ничего не хотят слышать об этом.

Бизнес против государства

Российские ритейлеры и иностранные производители техники высказались решительно против инициативы Правительства по принудительной интеграции отечественного магазина приложений RuStore во все ввозимые и продаваемые в России смартфоны и планшеты под управлением Android. Как пишет «Коммерсант», крайне негативную реакцию эта идея властей вызывала у десятков компаний из состава Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).

RuStore – российский магазин Android-приложений, разработкой которого занят холдинг VK (ранее Mail.ru Group) при поддержке Минцифры. В тестовом режиме сервис заработал в мае 2022 г., а полноценный запуск состоялся в феврале 2023 г.

Предложение властей по принудительной интеграции RuStore в смартфоны и планшеты на Android выражено в виде проекта постановления Правительства России за авторством Минцифры, о котором CNews писал в начале марта 2023 г. Согласно документу, разработчики будут обязаны не просто предустанавливать этот магазин на устройство, а внедрять его в систему. Пользователям будут предлагать регистрироваться в RuStore сразу при активации телефона, как это сейчас происходит с Google Play.

Фото: VK.com Этот вопрос отпадет сам-собой, если RuStore внедрят в Android

В отзыве РАТЭК указано, что требование предустанавливать RuStore на продаваемые в России гаджеты может навлечь на производителей гнев Google – разработчика ОС Android. Американский интернет-гигант не одобряет подобные махинации лицензиатам своих мобильных сервисов (Google Mobile Services – YouTube, Gmail, Google Play и пр.). «Попытка продажи устройства с GMS без лицензии в России может привести к отзыву лицензии на модель во всем мире», – говорится в заявлении РАТЭК. В нем также сказано, что требования властей по предустановке RuStore «в большинстве случаев технически невыполнимы» по той же причине.

Исключение, подтверждающее правило

В РАТЭК числятся, помимо прочих, завалившие россиян санкциями компании Samsung и Huawei, а также Honor (бывшая «дочка» Huawei) и Google. Среди российских ритейлеров членство в РАТЭК есть у «Яндекс маркета», «Ситилинка», «М.Видео», «Эльдорадо», DNS и re:Store. Также в списке есть и крупные ИТ-дистрибьюторы.

Среди компаний из списка участников РАТЭК китайская Huawei имеет опыт по установке своего магазина приложений AppGallery на Android-смартфоны. Но это следствие ее отлучения от Google Mobile Services, которое моментально привело к стремительному падению продаж смартфонов – потребителям не нужны Android-смартфоны без, например, Google Play или YouTube. У Huawei есть замена сервисам Google – Huawei Mobile Services, в котором вместо популярного почти во всем мире видеосервиса предлагается пользоваться французским DailyMotion. Как известно, он с 2017 г. навечно заблокирован в России.

Власти стоят на своем

После появления отзыва РАТЭК на проект постановления авторы внесли в него некоторые коррективы, которые в итоге никак не связаны с предложениями Ассоциации. Обновленный документ был опубликован 5 апреля 2023 г., и основные изложенные в нем требования сохранены.

Как пишет «Коммерсант», в Минцифры ссылаются на то, что многие крупные вендоры встраивают в свои смартфоны собственные магазины приложений – так поступает не только лишенная доступа к Google Mobile Services Huawei, но также Xiaomi (GetApps) и Samsung (Galaxy Store).

Следует отметить, что наличие GetApps на смартфонах Xiaomi, Redmi и Poco не мешает им продаваться в отечественной и мировой рознице. При этом на этапе активации устройства эти мобильники предлагают создать новый или активировать имеющийся Mi-аккаунт, необходимый для пользования этим и другими сервисами Xiaomi.

Параллельный импорт как спасение

В России действует закон об обязательной предустановке десятков российских приложений на смартфоны, планшеты и компьютеры, продающиеся в официальной российской рознице. Список таких программ регулярно пополняется, и 1 января 2023 г. в него вошел и RuStore.

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Но здесь есть противоречие – предустановленные российские программы пользователь имеет право удалить и пользоваться тем софтом, который ему нравится – они не встраиваются в ОС. Новый проект постановления правительства подразумевает интеграцию российского магазина в систему, что существенно затруднит его удаление. Для примера, выкорчевать GetApps из смартфона Xiaomi можно исключительно при помощи стороннего ПО.

Технически, требования закона не распространяются на устройства, ввозимые по параллельному импорту, так как это все тот же «серый» импорт с налетом легальности. Такие гаджеты не предназначены для продажи на территории России, то есть они реализуются в обход требований производителя.

О том, что «параллельная» техника может поставляться без предустановленного российского ПО, в том числе и без RuStore, сообщил изданию партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. «Сейчас предлагаются различные способы выхода из ситуации, например предоставление покупателю QR-кода со ссылками на приложения. Но закону такой способ не соответствует», — добавил он он.

Власти, судя по всему, осведомлены об этом. Неназванный собеседник «Коммерсанта», приближенный к Правительству, подчеркнул, что в нынешней редакции проекта постановления требование по интеграции RuStore в Android распространяется только на изготовителей или уполномоченных ими лиц. «Это значит, что товары, ввезенные по параллельному импорту, не попадают под действие нормы», – сказал он.

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Таким образом, если проект постановления будет принят, то под его действие попадут дистрибьюторы, которые по-прежнему работают с иностранными производителями электроники по легальным схемам.

Дешевле, и почти без рисков

По словам собеседника издания из числа производителей электроники, подготовленный Минцифры документ при вступлении его в силу поставит всех работающих в России брендов перед сложным выбором – «или ставить под риск весь свой бизнес в мире, что маловероятно, или отказываться от официального присутствия в России».

В теории, это может вызвать перебои с поставкой техники в страну, которая и без того находится под санкциями. В этом случае спасением может оказаться полноценный «серый» импорт, который, как наглядно продемонстрировал пример с iPhone 14 Pro и Pro Max, позволяет существенно сэкономить при покупке нового устройства. При этом на «серых» гаджетах гарантированно не будет предустановленных российских программ – закон на них не распространяется. Минус таких устройств – в отсутствии гарантии.

Редакция CNews обратилась с запросом в Минцифры и ожидает ответа. Представители «Ситилинка» и «М.Видео-Эльдорадо» (входят в РАТЭК), группы «Ланит» и diHouse (крупный российский дистрибьютор, входит в «Ланит») от комментариев отказались.