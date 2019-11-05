В России запретят продажу смартфонов без отечественного ПО: Закон принят в первом чтении

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий обязательную предустановку российского софта на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV, предназначенные для продажи в России. Представители бизнеса говорят, что с ними не посоветовались.



Без обсуждения с бизнесом

Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательной предустановке российского ПО на смартфоны и другие технически сложные товары, предназначенные для продажи в России. Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК, которая выступает против законопроекта, сообщила, что перед принятием он не был согласован с бизнесом, пишет «Интерфакс». В случае принятия закон вступит в силу с июля 2020 г.

Предполагается, что принятие законопроекта благотворно скажется на бизнесе российских разработчиков ПО. В частности, такая перспектива упоминается в отзыве, который дало на законопроект Правительство. Правда в июле 2019 г. представитель РАТЭК высказал опасение, что в случае принятия закона российские разработчики вместо борьбы за улучшение качества продукта и внимание потребителя начнут бороться только за место в списке российского ПО, одобренного к обязательной установке. Этот список должно составить Правительство.

Ассоциация РАТЭК была создана в 2000 г. В нее входит около 60 компаний из 400 городов России. В списке участников значатся торговые компании, такие как «Эльдорадо», «М.видео», «Техносила», «Медиа-маркт-сатурн» и «Связной». Среди участников есть и производственные компании, в том числе иностранные представительства Intel, Apple, LG, Sony, Samsung, Foxconn, Jabil, Indesit, HP, Panasonic, Xerox, Canon и др. Также в ассоциацию входят сервисные и инфраструктурные компании.

Напомним, пакет законопроектов, который обяжет производителей устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV, предназначенные для продажи в России, российское ПО, был внесен в Госдуму в июле 2019 г. Его внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым, представителем ЛДПР. До этого Жигарев уже вносил в Госдуму законопроекты на тему обязательной предустановки российского ПО на смартфоны, но эти документы были им отозваны.

Проблема Apple

В отличие от Правительства, правовое управление Госдумы подвергло законопроект суровой критике. В числе прочего управление указывает, что если будет введено требование обязательной предустановки российского ПО на устройства, то иностранным вендорам придется закупать права на это ПО у российских компаний. Если какие-то производители откажутся это делать, выбор смартфонов и другой техники в России станет меньше, что не будет отвечать интересам потребителей.

Депутаты одобрили обязательную предустановку российского ПО на смартфоны

Похожее опасение в июле 2019 г. было высказано представителем Минкомсвязи. Он отметил, что на Россию приходится относительно небольшая доля выручки крупных производителей смартфонов, поэтому они могут предпочесть покинуть этот рынок, вместо того чтобы вносить изменения в свои производственные процессы. Что касается российских разработчиков, то в выигрыше окажутся лишь самые крупные из них, в то время как остальные будут вытеснены.

Ряд экспертов предупреждал о возможном уходе с российского рынка смартфонов компании Apple. Дело в том, что Apple ни на одном рынке не предустанавливает на свои устройства сторонние приложения, и сомнительно, что сделает исключение для России. При этом компания сама несет ответственность за безопасность устройств, по возможности оперативно реагируя на появление уязвимостей и неполадок. Возможно ли сделать таким же оперативным устранение ошибок в сторонних приложениях, неизвестно.

Другие возражения

Кроме того, правовое управление Госдумы отметило, что законопроект вступает в противоречие с другими нормативно-правовыми актами и некоторыми международными обязательствами России. В заключении управления указано, что документ предусматривает обязательную установку российского ПО, но по закону «О техническом регулировании» обязательный характер имеют исключительно те требования к продукции, которые включены в технические регламенты. Следует отметить, что законопроект Жигарева представляет собой поправки к закону «О защите прав потребителей», а закон «О техническом регулировании» там не упоминается.

Однако и с защитой потребителей у законопроекта возникают проблемы. Например, он не учитывает, что смартфоны и другую технику в России покупают не только граждане для бытовых нужд, но и юридические лица и индивидуальные предприниматели. При этом закон о «О защите прав потребителей», в который предлагается внести поправки, защищает только физлиц, приобретающих товары или услуги, а на юрлиц и ИП он не распространяется.

Кроме того, законопроект Жигарева противоречит международным обязательствам России — его требования не согласуются с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), подписанного в Астане в мае 2014 г. Договор запрещает государствам-членам ЕАЭС требовать от компаний из стран ЕАЭС закупать или использовать товары или услуги конкретной страны. Кроме того, запрещается требовать от компаний ограничить продажу товаров или поставку услуг на территорию какой-то страны ЕАЭС, равно как и импорт или экспорт товаров в этой стране, если эти требования увязаны с использованием местных товаров или услуг.