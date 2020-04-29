Власти отберут у «Цифровой экономики» 14 миллиардов

Бюджеты «Цифровой экономики» значительно «похудеют»

Министерство финансов России попросило заблокировать бюджеты национальной программы «Цифровая экономика» с целью перераспределения средств в пользу резервного фонда. Сокращение объема финансирования составит 14,34 млрд руб., то есть более 11% от всех средств, которые планировалось потратить на реализацию программы в 2020 г. Об этом сообщил TAdviser со ссылкой на письмо первого замминистра финансов Татьяны Нестеренко к руководителю Федерального казначейства Роману Артюхину. Документ подготовлен во исполнение поручения премьер-министра России Михаила Мишустина.

По данным делового портала, «Цифровая экономика» не единственная подверглась сокращению. Бюджеты ряда государственных ведомств на текущий год уменьшились в общей сложности на 55 млрд руб.

Согласно источнику TAdviser, близкому к Минкомсвязи, перечень конкретных мероприятий, финансирование которых было решено урезать, согласован с ведомством. Сам факт сокращения «Цифровой экономики» на сумму 14 млрд руб. в Минкомсвязи называют «неболезненным компромиссом». При этом некоторые проекты лишились финансирования в рамках нацпрограммы полностью, по ряду других предусмотрено его сокращение до 2,5 раз.

Сокращение финансирование нацпроекта «Цифровая экономика» в Минкомсвязи считают «неболезненным компромиссом»

Как ранее сообщал CNews, по итогам 2019 г. «Цифровая экономика» исполнила бюджет едва ли не хуже всех нацпрограмм России — на уровне 73,3%, при том, что средний уровень по нацпроектам составил 91,4%. Минкомсвязи, на тот момент возглавляемое Константином Носковым, не смогло обеспечить освоение более 26 млрд руб. бюджетных средств.

Последнее место по уровню исполнения бюджета «Цифровая экономика» также занимала в первом полугодии (8,3%) и в III квартале 2019 г. (12,3%).

«Жертвы» перераспределения

По информации источника, блокировке подлежат все средства, которые планировалось направить в 2020 г. на внедрение технологий связи 5G (1,5 млрд руб.) и проведение научно-исследовательских работ по технологическому совершенствованию и регуляторным изменениям в сфере электросвязи и почтовой связи (584,9 млн. руб.).

В резерв также отправятся 3 млрд руб., предусмотренные на обеспечение предоставления приоритетных массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде, а также 1,5 млрд руб. на цифровизацию государственных услуг в сфере обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Полностью лишатся госфинансирования в рамках «Цифровой экономики» АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» (220 млн руб.) и проект по созданию и обеспечению функционирования цифровой платформы «Образование в Российской Федерации для иностранцев» (719,6 млн руб.).

Также будут зарезервированы все 348 млн руб., ранее выделенные на поддержку российских ИКТ-решений на зарубежных рынках, а также 184 из 200 млн руб., заложенные на формирование спроса на передовые российские технологии, продукты, сервисы и платформенные решения.

Примерно в 2,5 раза сократится финансирование популяризации цифровых госуслуг, обеспечение координации мероприятий по цифровой трансформации органов власти и функционирование центра компетенций по федеральному проекту «Цифровое государственное управление». С 3,3 до 1,9 млрд руб. уменьшится объем финансирование покрытия сетями связи транспортной инфраструктуры страны.

Почти вдвое урезан бюджет по статье о создании единого цифрового окна для обратной связи и жалоб на чиновников. На треть меньше средств, предусмотренных бюджетом на 2020 г., получит проект по созданию национальной системы управления данными.

С 2,55 до 2,03 млрд руб. снизится объем средств, которые планируется израсходовать на обеспечение хранения и обработки информации госорганов в государственной единой облачной платформе. Также теперь на внедрение в госорганах типового рабочего места госслужащего на базе отечественного ПО предусмотрено 1,87 млрд руб. вместо первоначально запланированных 2,2 млрд.

Менее значительное сокращение в относительном выражении в рамках «Цифровой экономики» ожидает проекты по созданию сети беспроводной связи для социально значимых объектов – финансирование по данному направлению снизится на 973 млн с предусмотренных 9,6 млрд. Почти на 1 млрд руб. меньше при заложенных 19,4 млрд руб. государственных средств теперь может быть потрачено на «оказание услуг по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети "Интернет", и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети».

Дальнейшие перспективы нацпрограммы

Серьезные изменения в «Цифровой экономике» обещают по всем федеральным проектам. В частности, по его словам, «Цифровые» технологии» могут обзавестись ответственными из числа госкомпаний.

Прокомментировать возможность дальнейшего сокращения расходов национальной программы, собеседник портала затруднился, однако заметив, что последующее урезание финансирования «Цифровой экономики» может негативно сказаться на основных показателях эффективности, которые потребуют корректировки.