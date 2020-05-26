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Sberсloud представил сервис бессерверных вычислений Functiongraph

ПО Софт Интеграция Инфраструктура Облака

Sberсloud в рамках своей облачной платформы Sberсloud.Advanced представил сервис бессерверных вычислений Functiongraph.

Functiongraph позволяет запускать и выполнять программный код в бессерверной среде. Все, что нужно сделать пользователю, который хочет воспользоваться сервисом, это предоставить свой код и настроить условие запуска сервиса ― триггер. Functiongraph обеспечивает запуск и бесперебойное выполнение кода, включая автомасштабирование, обслуживание серверов и его мониторинг.

Оплата пользования сервисом производится только за время выполнения кода с точностью до 100 миллисекунд, причем пользователь начнет платить, только если число запросов превысит 1 млн. Таким образом, пользователь оплачивает не выделенные, а только фактически используемые ресурсы.

Сервис Functiongraph поддерживает несколько языков программирования за счет использования различных сред выполнения, а также стандартные и сторонние библиотеки.

Functiongraph ориентирован на сегмент B2B Enterprise, средний и малый бизнес.

Евгений Колбин, генеральный директор Sberсloud, сказал: «Клиенты Sberсloud благодаря облачной платформе Sberсloud.Advanced еще в марте получили возможность разворачивать в облаке ИТ-инфраструктуру любой сложности. Теперь мы дополнили ассортимент Sberсloud.Advanced новой высокотехнологичной услугой. Бессерверные вычисления предоставляют пользователям упрощенную среду программирования, облегчают использование облачных технологий и дают новые возможности нашим клиентам. При использовании сервиса Functiongraph нет необходимости приобретать, администрировать и даже предварительно настраивать какие-либо вычислительные ресурсы и сервисы. Functiongraph обеспечивает высокую доступность, масштабируемость и выполняет все функции администрирования вычислительных ресурсов, также устраняя необходимость в обслуживании серверов».

Бессерверные вычисления – Functions-as-a-service (FaaS) дают возможность создавать и запускать приложения и сервисы, не задумываюсь о вычислительной инфраструктуре. Пользователю сервиса не нужно заниматься вопросами управления инфраструктурой: выделением серверов, необходимых ресурсов, обслуживанием операционной системы. Бессерверные вычисления могут быть использованы почти для любого типа приложений или сервисов серверной части, а все, что требуется для запуска и масштабирования приложения с высокой доступностью, выполняется без вмешательства пользователя.

Облако Sberсloud.Advanced стало доступным российским и зарубежным пользователям в марте 2020 г. Платформа ориентирована на крупный, средний и малый бизнес, а также небольшие стартапы. Sberсloud.Advanced позволила вывести на российский рынок новую линейку базовых (IaaS) и высокоуровневых (PaaS) облачных услуг.



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