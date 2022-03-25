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SberCloud на конференции CNews «Цифровая трансформация 2022» расскажет о бессерверных вычислениях и их роли для бизнеса

Менеджер блока по работе с корпоративными и стратегическими клиентами облачного провайдера SberCloud Наталия Воронова выступит на конференции CNews «Цифровая трансформация 2022», которая пройдет 29 марта 2022 года в Москве.

На мероприятии Наталия Воронова расскажет, как бессерверные вычисления помогают в цифровой трансформации, когда возможность действовать на основе поступающей информации в реальном времени — обязательное условие успешного цифрового бизнеса будущего.

В частности, аудитория узнает, что из себя представляет FunctionGraph — сервис бессерверных вычислений SberCloud Advanced, — Наталия Воронова продемонстрирует его эффективность на примере нескольких сценариев применения сервиса.

Кроме того, эксперт SberCloud затронет тему платформы бессерверных функций как сервиса (FaaS) — ключевого компонента бессерверных вычислений, предполагающего разделение кода на «строительные блоки», и расскажет про отличия FaaS от PaaS. Для разработчиков платформа удобна тем, что позволяет создавать и запускать приложения и сервисы, не заботясь об инфраструктуре, требующейся для их развертывания, — эту задачу берет на себя платформа.

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