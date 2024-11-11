Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

В «Юkassa» запустили «Юchat» – ИИ-сервис для решения бизнес-задач

Команда «Юkassa» представила «Юchat» – сервис, интегрированный с нейросетевой моделью GigaChat для бизнеса. С его помощью предприниматели смогут автоматизировать процессы подготовки описания товаров, постов для соцсетей, торговых предложений, скриптов для продаж и другие.

«Юchat» упростит для бизнеса решение базовых задач и позволит уделять больше внимания стратегическим вопросам. Мы видим потенциал использования AI в современном мире и планируем расширять внедрение технологий в бизнес-процессы и в дальнейшем. Такой подход позволит предпринимателям меньше беспокоиться о рутинных задачах и сосредоточиться на ключевых аспектах их деятельности», – сказал руководитель по развитию FaaS-продуктов Анастасия Кирисюк.

В «Юchat» предусмотрена коллекция готовых шаблонов запросов (промптов), наиболее актуальных для бизнеса. Благодаря этому пользователи сервиса могут выбрать готовый промпт под конкретную задачу, задать уточняющие вводные и за несколько секунд получить готовый текст.

Сервис ЮChat уже доступен всем желающим на сайте «Юkassa».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Selectel представил новые продукты на Selectel Tech Day 2024

После китайской кибератаки министерство безопасности США предостерегло от использования телефонов и SMS

Как упорядочить деловые коммуникации и выиграть до 20% рабочего времени

Россиянам, пострадавшим от утечек персональных данных, хотят платить 5 тыс. рублей

Алексей Жуков, «РТ-Информационная безопасность»: Новейшие российские СЗИ уже сейчас интересуют многих в мире

Microsoft «убивает» привычные классические приложения Windows. Их принудительно заменят глючным аналогом. Опрос

Конференции

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Готовимся к декабрю: как проверить налоговую задолженность и получить вычеты

Обзор планшета HUAWEI MatePad 12 X: отличный компаньон для работы и творчества

Трекболы для профилактики туннельного синдрома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река
Показать еще
MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: