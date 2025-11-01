Месяц вместо дня: как «Черная пятница» захватила весь ноябрь — исследование «ЮKassa»

В преддверии Дня холостяка (распродажи 11.11) и «Черной пятницы» аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») проанализировали тенденции последних лет и поделились прогнозами на сезон распродаж 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

От дней скидок к марафону покупок

Исследование «ЮKassa» демонстрирует изменение в поведении потребителей и стратегиях ритейлеров. Если раньше в период осенних распродаж фокус был на «Дне холостяка» (11.11) и «Черной пятнице», то теперь весь ноябрь воспринимается как единый период для поиска выгодных предложений.

«Традиционный ноябрьский пик продаж сохранится, но можно сказать, что «Черная пятница» превратилась в «Черный ноябрь». Восприятие потребителей изменилось с «дня для шопинга» на «месяц, когда стоит присматриваться к покупкам». Это требует от бизнеса более длительного и продуманного взаимодействия с клиентом, а не короткого рекламного спринта», — сказал руководитель отдела продаж «ЮKassa» Никита Цой.

В этот период традиционно проводят акции и крупные компании, и разные площадки и ритейлеры. Пример — «Зеленый день» от Сбербанка, который в 2025 г. для всех пройдет 12 ноября, а для подписчиков «СберПрайм» — с 12 по 14 ноября.

Высокий интерес подтверждается данными опроса потребителей*: 72% россиян целенаправленно ждут ноябрьских акций. В центре их внимания традиционно остаются одежда и обувь (64%), электроника и гаджеты (62%), а также бытовая техника (45%). При этом решающим фактором для 74% опрошенных остаются именно большие скидки.

Бизнес в условиях новой реальности

На фоне высокого спроса предприниматели демонстрируют сдержанный оптимизм и готовность адаптироваться. По данным опроса, проведенного среди представителей бизнеса, использующих «ЮKassa»**, на 29 октября 2025 г. каждый второй предприниматель (51%) планирует участвовать в распродажах: 25% точно будут участвовать, еще 26% обдумывают этот вариант.

Методы привлечения клиентов становятся все более изощренными. Это свидетельствует об отходе от простой ценовой конкуренции: если раньше главным инструментом были скидки (их планируют использовать 35% продавцов), то сейчас на первый план выходят комплексные предложения. Так, 40% предпринимателей будут предлагать небольшие подарки к покупке, по 38% — разработают специальные промокоды и бонусы в рамках программ лояльности, а еще 25% сделают ставку на дополнительные услуги, например, бесплатную доставку.

Вместе с тем, ожидания бизнеса неоднородны. Почти треть (27%) опасается охлаждения покупательского интереса, в то время как 22% считают, что сезон пройдет так же, как и в 2024 г. Рост конкуренции ощущают 34% предпринимателей, что заставляет их искать новые способы выделиться на фоне других предложений.

Что говорят цифры

Платежные данные «ЮKassa» за прошлые периоды наглядно иллюстрируют эти тренды. В дни распродажи 11.11 в 2024 г. (с 9 по 11 ноября) обороты онлайн-магазинов выросли на 15% год к году. Число продаж подскочило сразу на 40%, а средний чек, напротив, снизился на 18% — до 1344 руб. Это говорит о том, что в этот период покупатели совершали много небольших, импульсивных покупок, охотясь за самыми выгодными предложениями.

Картина «Черной пятницы» (с 29 ноября по 1 декабря 2024 г.) выглядит иначе. Обороты выросли на 20%, а средний чек увеличился на 15% и составил 1754 руб. Это может свидетельствовать о том, что к концу месяца потребители были настроены на более крупные и давно запланированные приобретения, например, дорогой электроники или бытовой техники.

Учитывая эти данные, в ноябре 2025 г. эксперты прогнозируют дальнейшее усиление этих двух моделей поведения.

«Успех ритейлеров будет зависеть от их способности предложить правильный продукт в правильное время: быстрые и выгодные сделки в начале месяца и основательные скидки на дорогие товары — в его конце. Ключевым полем битвы за покупателя окончательно станет интернет: более трети (37%) россиян планируют делать покупки исключительно онлайн, и еще 25% — преимущественно онлайн», — отметил Никита Цой.

*Опрос проводился на сайте «ЮMoney» в октябре 2025 г. В опросе приняли участие более 1000 респондентов.

**Опрос проводился среди предпринимателей «ЮKassa» в октябре 2025 г. В опросе приняли участие более 150 представителей бизнеса, из которых 51% — индивидуальные предприниматели, 33% — самозанятые, 16% — общества с ограниченной ответственностью.