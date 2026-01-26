E-commerce в России вырос на 26%: итоги 2025 года от «ЮKassa»

В «ЮKassa» (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») подвели итоги прошлого года в e-commerce. Аналитики изучили платежи пользователей в интернет-магазинах в 2025 г. и сравнили результаты с данными 2024 г. Об этом CNews сообщили представители ЮMoney.

За год оборот подключенных к ЮKassa онлайн-магазинов вырос на 26%, число покупок увеличилось на 16%, а средний чек — на 9%, до 1,4 тыс. руб. Ключевыми драйверами стали рост числа самозанятых и малых магазинов, а также окончательное смещение потребительских предпочтений от банковских карт в сторону альтернативных платежных систем.

Общая картина

Общее число подключенных к «ЮKassa» магазинов выросло на 30%. Наиболее активно в онлайн-торговлю приходили самозанятые — их число увеличилось на 54%. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей также выросло, но более умеренными темпами — на 23% и 28% соответственно.

Число небольших магазинов (с оборотом до 1 млн рублей в месяц) выросло на 61% год к году. Их общий оборот увеличился на 82%, число платежей — на 90%, а средний чек снизился на 4%, до 2,07 тыс. руб.

Средних магазинов (с оборотом до 15 млн руб. в месяц) стало на 23% больше. Оборот платежей вырос на 76%, число оплат — на 85%, а средний чек снизился на 5%, до 2,19 тыс. руб.

Количество крупных площадок (с оборотом от 15 млн руб. в месяц) увеличилось на 34%. Их оборот стал на 54% больше, число платежей выросло на 41%, а средний чек вырос на 9% и составил 1,23 тыс. руб.

Как платили

Тренд на переход к альтернативным платежам продолжается. Аналитика показывает, что быстрый и бесшовный путь оплаты окончательно закрепился как преимущество.

Банковские карты по-прежнему занимают основную долю рынка (44% по обороту и 43% по числу транзакций), при этом оборот этого метода вырос на 9% при снижении количества транзакций на 4% год к году. В 2024 году доля карт составляла 50% по обороту и 52% по количеству платежей.

Доля метода SberPay в 2025 г. составила 27% по обороту и 20% по числу транзакций (в 2024 г. было 24% и 19% соответственно). Рост к 2024 г. — 41% по обороту и 22% по количеству транзакций.

Доля оплат по QR-коду (технология НСПК) в 2025 г. составила 26% по обороту и 34% по количеству транзакций (в 2024 г. было 23% и 26% соответственно). Рост к 2024 г. — 45% по обороту и 51% по числу транзакций.

Куда россияне тратили деньги онлайн

Россияне стали прагматичнее и сфокусировались на долгосрочном благополучии. Аналитика потребительских расходов отражает ключевые тренды в обществе: фокус на благоустройстве жилья, заботе о здоровье, внутреннем туризме и экономике впечатлений.

Дом и строительство. Потребители инвестируют в качество жизни. Оборот стройматериалов вырос на 85%, число оплат — на 88%, средний чек не изменился и составил 21,8 тыс. руб. Оборот продаж сантехнического и отопительного оборудования вырос на 84%, число оплат — на 82%, средний чек не изменился и составил 24 тыс. руб.

Вкладываются не только в строительство, но и в обустройство. Оборот интернет-магазинов мебели и предметов интерьера вырос на 27%, число оплат не изменилось, средний чек увеличился на 25% и составил 22,62 тыс. руб. Оборот товаров для газона и сада вырос на 48%, число оплат — на 25%, средний чек — на 18% до 4,5 тыс. руб.

Интересно, что товары для рукоделия и шитья показали рост оборота на 89% — это может свидетельствовать о желании людей создавать уют своими руками и находить хобби для снятия стресса.

Здоровье и спорт. Тренд на здоровый образ жизни перешел из моды в категорию базовых потребностей. Оборот спорттоваров вырос на 48%, число оплат – на 45%, средний чек — на 2% до 12,3 тыс. руб. Оборот спортивного питания и БАДов вырос в 2,5 раза, число оплат – на 71%, средний чек – на 49% до 10,8 тыс. руб. Оборот спортивных лагерей и баз отдыха вырос вдвое, как и число оплат, а средний чек увеличился на 4% и составил 22,1 тыс. руб.

Автосегмент. Рост онлайн-оплат в секторе, который традиционно ассоциируется с оплатой на месте. Оборот автозапчастей и аксессуаров вырос на 49%, число оплат — на 43%, средний чек — на 5% до 6,6 тыс. руб. Оборот станций технического обслуживания вырос на 97%, число оплат — на 71%, средний чек – на 16% до 6,2 тыс. руб.

Любопытная деталь: рост оборотов СТО почти вдвое превысил темпы автозапчастей. Это говорит о том, что автовладельцы предпочитают делегировать обслуживание профессионалам, а не заниматься ремонтом самостоятельно.

Туризм и путешествия по России. Сектор показал впечатляющую динамику. Оборот туроператоров и турагентств вырос на 45%, число оплат — на 39%, средний чек — на 4% до пяти тыс. руб. Оборот гостиниц вырос на 83%, число оплат — на 76%, средний чек — на 4% до 14,9 тыс. руб.

Оборот пригородных и местных перевозок вырос на 30%, число оплат — на 25%, средний чек — на 3% до 2,3 тыс. руб. Это подтверждает тренд на внутренний туризм и краткосрочные поездки в близлежащие области.

Услуги. Несмотря на прагматизм, россияне не отказались от удовольствий, но изменили вектор интереса. Сектор услуг и впечатлений демонстрирует уверенный рост: СПА-услуги: оборот вырос вдвое, как и число оплат, средний чек снизился на 2% (5,9 тыс. руб.); массажные услуги: оборот вырос вдвое, число оплат +75%, средний чек +17% (6 тыс. руб.); билетные кассы: оборот +30%, число оплат +23%, средний чек +6% (2,38 тыс. руб.).

Кроме того, устойчивый рост показали рестораны и кафе (+68% в обороте), а также цифровые товары и игровые ресурсы (+62% и +31% соответственно).

Выводы и прогнозы

Итоги 2025 г., подведенные в «ЮKassa», рисуют портрет зрелого рынка, где покупатель становится избирательнее, а продавец — мобильнее. Эксперты прогнозируют, что в ближайшей перспективе тренд на оплату онлайн лишь усилится, а ключевым драйвером успеха станет возможность предложить уникальный товар или услугу, а также удобный и бесшовный сервис, сопровождающий покупку.

«Тренд на рост онлайн-платежей сохраняется и в течение года может вырасти на 15-20%. Также заметен рост микробизнеса — на рынке РФ становится всё больше самозанятых, что во многом связано с увеличением деловой активности. Покупатели стремятся к комфорту при приобретении товаров и услуг онлайн и инвестируют в здоровье, быт и качественный сервис», — сказал руководитель отдела продаж «ЮKassa» Никита Цой.