Эмоции, комфорт и бесшовные платежи: что на самом деле нужно современному покупателю

В «ЮKassa» изучили потребительское поведение россиян. Исследование показало, что покупатели все чаще предпочитают тратить деньги не на вещи, а на эмоции, комфорт и экономию времени. Ключевыми ценностями становятся не материальные блага, а яркие впечатления и цифровое удобство. Люди все чаще готовы платить за комфорт и делегирование рутины. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Аналитики сервиса «ЮKassa» изучили траты россиян в период с 1 сентября по 30 ноября 2025 г. и сравнили полученные данные с прошлогодними.

Фокус на впечатления и локальный досуг

Аналитика проведенных через «ЮKassa» платежей отражает тренд, который социологи называют «экономикой впечатлений» — когда эмоциональная ценность опыта превосходит материальную ценность предмета. Люди активно инвестируют не в вещи, а в эмоции и опыт, и эта тенденция продолжает укрепляться.

Так, серьезный рост демонстрируют сегменты, связанные с досугом и активным времяпрепровождением. Обороты загородных и спортивных клубов подскочили на 51% по сравнению с прошлогодним периодом, туристические достопримечательности зафиксировали рост на 45%, а фотостудии — на 40%. Это не просто цифры, это отражение фундаментального сдвига в ценностях. Люди хотят получать яркие впечатления.

Параллельно растет мобильность населения. Обороты гостиниц увеличились на 17%, а услуг такси — на 19%. Причем речь идет не только о дальних поездках: люди активнее перемещаются внутри своих городов, исследуя новые локации и форматы досуга.

Аутсорсинг быта и подписка на комфорт

Параллельно формируется еще одна мощная тенденция — делегирование рутины. Увеличение трат на услуги складов (+2%), химчистки (+88%). Люди платят за то, чтобы делегировать непрофильные, но обременительные задачи. Аутсорсинг бытовых задач становится нормой.

Ту же тенденцию подтверждает и бум в сфере цифровых подписок: траты на медиасервисы выросли на 29%, а на различные приложения — в 2,5 раза. Речь идет не о разовых покупках, а о регулярном оформлении подписки на комфорт, будь то доступ к фильмам или облачному хранилищу. Подписочная модель, еще недавно бывшая новинкой для российского пользователя, укореняется и в России. Потребители меняют логику: вместо владения они предпочитают доступ.

Цифровая рутина: от новшества к привычке

Технологические изменения затронули и более консервативные сферы: данные показывают стабильный рост числа онлайн-оплат интернет-провайдеров (+18%), топлива на АЗС (+45%) и парковок (+18%). Россияне массово переносят в онлайн то, что еще недавно требовало личного присутствия или наличных денег.

«Онлайн-оплата связи, такси, химчистки и подписки на музыку стала такой же естественной, как покупка утреннего кофе. Текущим трендом рынка является интеграция BaaS-технологий и превращение платежного пути в полноценный финтех-сервис. Это и есть следующий этап развития — когда технологии растворяются в рутине, делая ее проще и выгоднее и для покупателя, и для бизнеса», — отметил руководитель отдела продаж «ЮKassa» Никита Цой.

Цифровизация платежей продолжается

В «ЮKassa» фиксируют продолжение тренда на переход к онлайн-платежам. Доля привычных банковских карт как метода оплаты продолжает снижаться: она составила 39% по обороту и 42% по количеству транзакций (снижение на 4 п.п. и 6 п.п. соответственно).

На смену приходит оплата по готовому счету через мобильные банковские приложения. Доля таких платежей в «ЮKassa» выросла на 5 п.п. по обороту и 6 п.п. по числу транзакций, составив 59% и 57% соответственно. В частности, доля метода SberPay выросла на 9 п.п. по обороту и 4 п.п. по числу транзакций, составив 30% и 19% соответственно.

«Мы видим устойчивый тренд на «бесшовные» платежи. Современный потребитель ожидает, что процесс оплаты будет быстрым, практически незаметным и абсолютно безопасным. Стабильный рост популярности pay-методов — прямое тому подтверждение. Это уже не просто одна из опций, а необходимый минимум для онлайн-бизнеса. Компании, которые не предлагают клиентам привычные и удобные способы оплаты, рискуют потерять их на самом последнем шаге перед покупкой», — отметил Никита Цой.