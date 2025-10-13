Разделы

«ЮKassa» представила бота для выставления счетов в мессенджере Max

В «ЮKassa» (сервис для приёма платежей финтех-компании «ЮMoney») запустили бота для выставления счетов в российском мессенджере Max.

«Мы создаём не просто инструменты для приёма платежей, а комплексные бизнес-решения для предпринимателей. Запуск бота в Max — это стратегический шаг: мессенджеры и социальные сети сегодня являются наиболее удобными каналами коммуникации для всех сегментов общества. Мы не только даём возможность принимать платежи, но и предлагаем безопасный и простой способ ведения бизнеса там, где находится клиент, без лишних барьеров и затрат на интеграцию», — сказал директор по B2B-продуктам «ЮKassa» Дмитрий Гнилица.

Для начала работы необходимо перейти в чат с ботом, предоставить ему доступ к личному кабинету «Юkassa» и выбрать нужный магазин, если их несколько.

Чтобы выставить счёт, достаточно указать наименование товара или услуги и сумму. Система моментально сформирует платёжную ссылку для отправки клиенту или QR-код, который можно использовать как для онлайн-оплаты, так и в офлайн-точках.

Все транзакции отражаются в едином личном кабинете «Юkassa», что обеспечивает прозрачность финансового учёта и упрощает ведение отчётности. Это особенно критично на фоне усиления контроля за соблюдением кассовой дисциплины в сфере электронной коммерции.

