В ЮKassa упростили процесс подключения оплат электронными сертификатами

ЮKassa (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании ЮMoney) усовершенствовала процесс подключения способа оплаты электронными сертификатами для онлайн-площадок, которые в том числе продают технические средства реабилитации или оказывают услуги по их ремонту. Об этом CNews сообщили представители ЮMoney.

«Электронные сертификаты являются важным инструментом предоставления государством адресной социальной помощи. Мы понимаем его значимость и сделали так, чтобы подключение стало более удобным для партнёров, которые работают в этом сегменте. Теперь для подключения интернет-магазину достаточно провести интеграцию с ЮKassa и доработать передачу кодов товаров, которые будут оплачиваться сертификатом. Интеграцию с Национальной системой платежных карт и отправку необходимых данных для проверки возможности покупки сервис осуществит на своей стороне», — сказала Таисия Суходол, менеджер B2B-продуктов финтех-компании ЮMoney.

Электронный сертификат — это цифровая форма предоставления мер государственной поддержки граждан, которая позволяет гражданам самостоятельно приобретать по карте «Мир» отдельные виды товаров, работ и услуг за счет средств бюджетов при наличии соответствующих оснований, в том числе технические средства реабилитации или услуги по их ремонту.

Для совершения покупки с использованием электронного сертификата на сайте интернет-магазина в платёжной форме сервиса необходимо выбрать оплату электронным сертификатом и ввести данные карты, к которой привязан сертификат. Если на сертификате окажется недостаточно денег для покупки, доплата спишется с карты «Мир», к которой привязан сертификат. При возврате товара деньги возвращаются на электронный сертификат. Если при покупке часть денег была списана с привязанной карты, сумма доплаты вернётся на нее.