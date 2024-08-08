Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

В ЮKassa упростили процесс подключения оплат электронными сертификатами

ЮKassa (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании ЮMoney) усовершенствовала процесс подключения способа оплаты электронными сертификатами для онлайн-площадок, которые в том числе продают технические средства реабилитации или оказывают услуги по их ремонту. Об этом CNews сообщили представители ЮMoney.

«Электронные сертификаты являются важным инструментом предоставления государством адресной социальной помощи. Мы понимаем его значимость и сделали так, чтобы подключение стало более удобным для партнёров, которые работают в этом сегменте. Теперь для подключения интернет-магазину достаточно провести интеграцию с ЮKassa и доработать передачу кодов товаров, которые будут оплачиваться сертификатом. Интеграцию с Национальной системой платежных карт и отправку необходимых данных для проверки возможности покупки сервис осуществит на своей стороне», — сказала Таисия Суходол, менеджер B2B-продуктов финтех-компании ЮMoney.

Виктор Урусов, глава «Скала^р»: Российские вендоры слишком много конкурируют и недостаточно кооперируются
бизнес

Электронный сертификат — это цифровая форма предоставления мер государственной поддержки граждан, которая позволяет гражданам самостоятельно приобретать по карте «Мир» отдельные виды товаров, работ и услуг за счет средств бюджетов при наличии соответствующих оснований, в том числе технические средства реабилитации или услуги по их ремонту.

Для совершения покупки с использованием электронного сертификата на сайте интернет-магазина в платёжной форме сервиса необходимо выбрать оплату электронным сертификатом и ввести данные карты, к которой привязан сертификат. Если на сертификате окажется недостаточно денег для покупки, доплата спишется с карты «Мир», к которой привязан сертификат. При возврате товара деньги возвращаются на электронный сертификат. Если при покупке часть денег была списана с привязанной карты, сумма доплаты вернётся на нее.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

Созданный россиянином конструктор онлайн-магазинов Ecwid вводит санкции против России

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

В России разрешили майнинг и оборот криптовалюты, но запретили ее рекламу

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Назад в 90-е. Россияне переходят на ПК кустарной сборки, спрос на компьютерные комплектующие вырос в разы

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H13 Pro — удобный и мощный

Повербанки с беспроводной зарядкой емкостью 10 000 мАч: хиты продаж

Как избежать туннельного синдрома: самые эргономичные клавиатуры в 2024 году

Показать еще

Наука

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024