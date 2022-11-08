Вырос спрос на товары для офиса: ноутбуки, ручки, карандаши и органайзеры. Бумага подешевела на четверть

В октябре 2022 г. количество покупок канцтоваров и товаров для офиса увеличилось на 11%, во II квартале 2022 г. — на 20%, а в третьем почти не изменилось. Чаще всего покупали ноутбуки, ручки, карандаши и органайзеры, свидетельствуют результаты совместного исследования сервисов «Чек индекс» и «ЮKassa» (финтех-компания «ЮMoney»). Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

По данным ресурса «Чек индекс», в октябре 2022 г. общее количество покупок канцтоваров увеличилось на 11% относительно октября 2021 г. Ноутбуки покупали на 9% чаще, а средний чек вырос на 7%, до 58 671 руб.

Повышенный спрос наблюдался и в некоторых отдельных категориях. Так, количество покупок карандашей выросло на 25%, а средний чек — на 19%, до 38 руб. Спрос на шариковые ручки увеличился на 18%, а средний чек — на 13%, до 62 руб. Органайзеры покупали на 12% чаще, средний чек стал на 3% больше и составил 378 руб.

Спрос на другие виды канцтоваров снизился. Офисную бумагу покупали на 15% реже, при этом средний чек вырос на 3% и составил 484 руб. А вот набор фломастеров в среднем подешевел на 43%, до 136 руб., покупок стало на 2% меньше. Скрепки тоже покупали на 2% реже, при этом средний чек вырос на 30%, до 70 руб. Количество покупок степлеров снизилось на 14%, средний чек вырос на 7%, до 499 руб.

Во II квартале 2022 г. общее количество покупок канцтоваров выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 г. Покупок карандашей стало на 26% больше, ручек — на 5%, органайзеры приобретали на 62% чаще. Ноутбуки тоже пользовались повышенным спросом: их покупали на 23% чаще. Но интерес покупателей к другим видам товаров снизился: покупок офисной бумаги стало на 9% меньше, фломастеров — на 11%, скрепки покупали на 13% реже, степлеры — на 18%.

В III квартале 2022 г. общее количество покупок канцтоваров почти не изменилось по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Карандаши покупали на 20% чаще, ручки — на 6%, наборы фломастеров — на 25% чаще, органайзеры — на 32%. Ноутбуки покупали на 12% больше. Спрос на офисную бумагу снизился на 20%, скрепки приобретали на 15% реже, степлеры — на 19%.

По данным «ЮKassa», в октябре 2022 г. обороты интернет-магазинов, продающих офисные товары, выросли на 17% в сравнении с аналогичным периодом 2021 г. Во II квартале 2022 г. рост тоже составил 17%, а в третьем — уже 27%.

«На российском рынке канцтоваров немало возможностей для замещения импорта. Это может стать драйвером развития российских производителей — как уже работающих, так и новых. Количество интернет-компаний, продающих офисные принадлежности через “ЮKassa”, в 2022 г. практически не изменилось. При этом их обороты выросли в среднем на 6%», — сказал Дмитрий Кармишин, коммерческий директор финтех-компании «ЮMoney».

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Эксперты «Чек индекса» отмечают, что после отмены ковидных ограничений многие вернулись в офисы. И работодатели, и сами сотрудники стали чаще покупать товары, необходимые для офисной работы. Весной они сделали большой запас канцтоваров, а осенью закупки возобновились.

В октябре 2022 г. по большинству канцтоваров средний размер трат заметно ниже, чем во II квартале 2022 г. — в том числе за счёт того, что стало больше бюджетных предложений. Например, средний чек по офисной бумаге снизился на четверть, по степлерам — на 20%, по другим популярным канцтоварам — на 5-10%.

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«Чек индекс» анализирует обезличенные агрегированные данные платформы ОФД с более 1,1 млн онлайн-касс в России и данные экспертов-партнеров. Проект показывает изменение реальных трат россиян на отдельные товары, категории, отрасли розничной торговли и сферы услуг.

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