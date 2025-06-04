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Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 176098
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Будашов Виктор


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 В личном кабинете «ЮKassa» появились диспуты 1
01.10.2024 В «ЮKassa» обновили раздел аналитики 1
24.09.2024 «ЮKassa» представила новый инструмент для продаж в офлайне 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Будашов Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5166 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24940 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1797 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2383 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5973 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10687 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5512 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4170 1
Оповещение и уведомление - Notification 4898 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 853 3
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 193 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 714 2
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 185 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 323 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49299 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363682, в очереди разбора - 753242.
Создано именных указателей - 176098.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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