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Будашов Виктор
УПОМИНАНИЯ
|04.06.2025
|В личном кабинете «ЮKassa» появились диспуты 1
|01.10.2024
|В «ЮKassa» обновили раздел аналитики 1
|24.09.2024
|«ЮKassa» представила новый инструмент для продаж в офлайне 1
Будашов Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 853 3
|Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 193 3
|ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 714 2
|Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 185 1
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