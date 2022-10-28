«ЮKassa» снизила комиссию за эквайринг для новых клиентов

Новым клиентам «ЮKassa» (сервис финтех-компании «ЮMoney») стала доступна пониженная комиссия за прием платежей. Предложение действует в рамках акции «Комиссия 0% первые 14 дней или 100 тыс. оборота». Нулевая комиссия будет применяться к платежам банковскими картами и кошельками «ЮMoney» в онлайне и офлайне.

«Со сниженной комиссией бизнесу проще выйти на рынок и начать развиваться. Предложение может заинтересовать малых и средних предпринимателей или самозанятых, которые только начинают работать в онлайне, тестируют бизнес-гипотезы или давно хотели воспользоваться услугами нашего сервиса», — сказал Дмитрий Кармишин, коммерческий директор финтех-компании «ЮMoney».

Чтобы поучаствовать в акции, нужно зарегистрироваться по ссылке на специальном лендинге. Участие в акции стоит 1 руб. На следующий день после оплаты и регистрации новый клиент «ЮKassa» сможет пользоваться услугами сервиса без комиссии. Такие условия будут действовать 14 дней или пока оборот продавца не достигнет 100 тыс. руб. — зависит от того, что случится раньше.

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«ЮMoney» — российская финтех-компания, входит в экосистему «Сбера». Людям компания предлагает сервис электронных платежей «ЮMoney», а бизнесу — услуги приема платежей с помощью «ЮKassa» и другие финтех-решения.

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«ЮMoney» — сервис для оплаты онлайн- и офлайн-покупок со своей программой лояльности. Клиенты могут выпускать банковские карты, делать переводы, оплачивать различные товары и услуги, собирать деньги на подарки. Команда компании работает в платежной индустрии 20 лет.

«ЮKassa» — цифровая финтех-платформа «ЮMoney». Основные финтех-продукты: прием платежей (более 10 методов), выставление счетов через мессенджеры, быстрые расчеты между юрлицами и др. Для ритейлеров в онлайне и офлайне «ЮKassa» предлагает услуги по интеграции собственных финтех-решений в платежные сценарии клиентов: сплитование платежей, оплата по частям, массовые выплаты, антифрод и др.

Юридическое лицо «ЮMoney» и «ЮKassa» — ООО НКО «Юмани».