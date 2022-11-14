Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

В России снизились продажи в День холостяка — впервые за четыре года

В «ЮKassa» (сервис финтех-компании «ЮMoney») проанализировали, как изменились траты россиян на товары и услуги в День холостяка. Аналитики изучили почти 35 млн платежей, которые пользователи совершили более чем в 180 тыс. интернет-магазинов, принимающих оплату через «ЮKassa». Сравнивались платежи с 11 по 13 ноября 2021 и 2022 гг. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Основные показатели

В этот День холостяка общее количество онлайн-платежей снизилось на 34% по сравнению с прошлогодней распродажей. Оборот сократился на 54%, а плательщиков стало на 29% меньше. Средний чек в интернет-магазинах снизился на 30%, до 1422 руб.

«Самый большой рост заказов пришелся на российские мультикатегорийные маркетплейсы. Их обороты выросли в 9,6 раза, а количество продаж — в 8,6 раза. Средний чек увеличился на 12%, до 4309 руб. Это может быть связано с тем, что на маркетплейсы пришли новые селлеры, в том числе те, кто раньше продавал в соцсетях, — сказал Дмитрий Кармишин, коммерческий директор финтех-компании «ЮMoney». — Российский рынок еще адаптируется к новым условиям. В перспективе тут могут появиться онлайн-площадки, способные заменить ушедших продавцов. А действующим ключевым игрокам приходится пересматривать свои бизнес-модели и оценивать новые возможности для развития».

По сравнению с обычными выходными (с 4 по 6 ноября 2022 г.), общее количество покупок в День холостяка выросло на 38%, а обороты платежей — на 85%. Плательщиков стало на 35% больше. Средний чек увеличился на 34%, до 1422 руб.

Самые популярные категории покупок

В этом году заметнее всего, в 2,5 раза, выросло количество покупок игровых товаров. Книги, видео- и аудиоконтент покупали в 2,3 раза чаще, чем год назад. Продажи мужской и женской одежды выросли в 2,3 раза. А самый большой средний чек был на электронику: в 2022 г. он составил 18806 руб., а в 2021 г. — 46366 руб.

Искусственный интеллект помог сохранить редкий язык
Инновации для промышленности

«Минувший День холостяка не побил рекорды продаж, как в предыдущие четыре года. По сравнению с прошлым годом общий объем продаж снизился. Но отдельные категории товаров пользовались большим спросом: одежда и обувь, электроника и бытовая техника, игровые товары, электронные книги, музыка и кино», — сказал Дмитрий Кармишин.

Заметнее всего вырос средний чек в интернет-магазинах, продающих спортивное питание, зоотовары, а также спортивные и туристические товары. Рост составил 49%, 28% и 21% соответственно.

***

«ЮMoney» — российская финтех-компания, входит в экосистему «Сбера». Людям компания предлагает сервис электронных платежей «ЮMoney», а бизнесу — услуги приема платежей с помощью «ЮKassa» и другие финтех-решения. В «ЮMoney» зарегистрировано свыше 70 млн кошельков, выпущено более 2,8 млн пластиковых и 25 млн виртуальных карт.

Ефим Климов, «Эттон»: Как мы получили грант на разработку MES-системы
Поддержка ИТ-отрасли

«ЮKassa» — цифровая финтех-платформа «ЮMoney». Помогает компаниям, индивидуальным предпринимателям и самозанятым принимать платежи в интернете и офлайне, делать их удобными и безопасными. Основные финтех-продукты: прием платежей (более 10 методов), выставление счетов через мессенджеры, быстрые расчеты между юрлицами и др. Для ритейлеров в онлайне и офлайне «ЮKassa» предлагает услуги по интеграции собственных финтех-решений в платежные сценарии клиентов: сплитование платежей, оплата по частям, массовые выплаты, антифрод и др.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Феерический обвал криптовалют. Курс биткоина упал до пятилетнего минимума. Виновный найден

Известный разработчик криптовалют загадочно погиб, успев заявить об угрозах со стороны ЦРУ и Моссад

У пользователей Wildberries пропадают деньги со счетов сотнями тысяч рублей. Кто виноват

Путин дал старт продаже в России рецептурных лекарств через интернет

В России будут продавать через интернет рецептурные лекарства. Начнут с Москвы

Арестованного хозяина Chornopay освободили от ответственности за банкротство компании

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Новые SSD от Digma: достойная альтернатива западным накопителям

Электротранспорт в России: отечественные авто и технологии, которые уже работают

Как установить российские приложения, удаленные из App Store и Google Play: инструкция для смартфонов

Показать еще

Наука

Найдена часть звездного каталога Гиппарха, который ученые искали веками — ему больше 2000 лет

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды
Показать еще