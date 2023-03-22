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«ЮKassa» стала платежным сервисом известного приложения для оплаты парковок в Москве

«ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») стала платежным сервисом для оплаты парковок в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь платежи в приложении «Парковки России» для Android, iOS и HarmonyOS и на сайте parking.mos.ru проходят через «ЮKassa». Об этом CNews сообщили представители «Юmoney».

Приложение как способ оплаты выбирают 95% водителей в Москве, также через него можно оплачивать парковки Санкт-Петербурга, круглосуточные парковочные разрешения, абонементы на уличную парковку и штрафы. Заплатить без комиссии можно картами и через Систему быстрых платежей (СБП) НСПК.

«Приложение “Парковки России” и сайт “Московский паркинг” подключились к "ЮKassa". Теперь "ЮKassa" обеспечивает стабильность, скорость и безопасность платежей, а пользователи популярного приложения могут быстро и удобно платить за парковку своих автомобилей картами и через СБП. Также в приложении и на сайте доступна оплата штрафов МАДИ и АМПП», — сказал коммерческий директор «ЮMoney» Дмитрий Кармишин.

Скачать мобильное приложение «Парковки России» можно в App Store, Google Play или AppGallery. Для регистрации в приложении нужно ввести номер телефона, а при оплате — данные транспортного средства. При регистрации на сайте требуется указать пароль, телефон, ФИО, пол и e-mail. Затем подтвердить регистрацию по электронной почте и номеру телефона, а также пополнить парковочный счет — по карте или через СБП. Впоследствии данные не нужно будет вводить заново — все будет сохранено в личном кабинете водителя. После этого можно выбрать место парковки и оплатить ее. Водителю нужно оплатить парковку через приложение в течение пяти минут после того, как его автомобиль остановился на платном месте.

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«ЮMoney» — российская финтех-компания. Команда компании работает в платежной индустрии более 20 лет. Сервис входит в экосистему «Сбера». Людям компания предлагает кошелек «ЮMoney», а бизнесу — прием платежей с помощью «ЮKassa» и другие финтех-решения. В «ЮMoney» зарегистрировано свыше 70 млн кошельков, выпущено более 2,8 млн пластиковых и 25 млн виртуальных карт.

«ЮKassa» — сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney». Основные продукты: прием платежей (более 10 методов), выставление счетов через мессенджеры, быстрые расчеты между юрлицами и др. Ритейлерам в онлайне и офлайне «ЮKassa» предлагает услуги платформы по интеграции собственных финтех-решений в платежные сценарии клиентов. Среди таких финтех-решений — сплитование платежей, оплата по частям, массовые выплаты, антифрод и др. Юридическое лицо «ЮMoney» и «ЮKassa» — ООО НКО «ЮМани».

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