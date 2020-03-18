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Сбербанк внедрил авторизацию по «Сбер ID» с помощью push-уведомлений

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Сбербанк представил клиентам новый способ авторизации по «Сбер ID» с использованием push-уведомлений, который происходит без ввода комбинации логина и пароля и без считывания QR-кода.

Вход по push-уведомлению будет доступен клиентам при повторном входе на сайт сервиса Сбербанка или партнеров банка. Чтобы войти на сайт по push-уведомлению, клиенту достаточно подтвердить вход в мобильном приложении «Сбербанк онлайн».

Сейчас при помощи push-уведомления можно войти на сайты Сбербанка и интернет-ресурсы более 50 партнеров Сбербанка, среди которых: «Ситимобил», Deliveryclub, Sberfood. Количество партнеров постоянно увеличивается — с начала года к сервису присоединились «Деловая среда» и «Сберлогистика».

Игорь Зарубинский, директор дивизиона «Массовая персонализация» Сбербанка, сказал: «Мы постоянно совершенствуем технологии и внедряем новые инструменты, которые позволяют предоставлять нашим клиентам самые удобные и безопасные сервисы. Внедрение нового способа входа по push-уведомлению позволит еще быстрее получать услуги банка и партнеров, сохраняя при этом высокий уровень защиты данных».

«Сбер ID» — это единый вход в сервисы экосистемы Сбербанка и партнеров. В «Сбер ID» используются надежные технологические решения (например, протокол OpenID Connect), которые обеспечивают высокий уровень безопасности.

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