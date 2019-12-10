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Сбербанк запустил вход по Сбербанк ID с помощью QR-кода

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Сбербанк представил обновленный вход по Сбербанк ID. Для авторизации на сайте партнера достаточно запустить QR-сканер на главной странице мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», навести камеру на QR-код и подтвердить вход.

При помощи QR можно войти на сайты экосистемы и партнеров Сбербанка, среди которых: Спасибо, Рамблер, ДомКлик и многие другие. Количество партнеров постоянно увеличивается.

Светлана Кирсанова, заместитель председателя правления Сбербанка, отметила: «Когда речь идет о доступе к различным ресурсам, вопрос безопасности и сохранности персональных данных является определяющим. Чтобы наши клиенты не испытывали сложностей, пытаясь запомнить многочисленные логины и пароли к разным сайтам, мы ввели вход по QR-коду для Сбербанк ID».

Сбербанк ID – это единый аккаунт, для удобного и безопасного входа на сервисы Сбербанка и партнеров, которым с начала этого года воспользовалось более 5 миллионов клиентов. Сбербанк ID формируется автоматически для всех пользователей Сбербанк Онлайн. Помимо входа по QR для клиентов доступен вход по логину и паролю, которые никогда не передаются партнерам.



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