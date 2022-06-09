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«ЮKassa» запустила оплату картами, привязанными к «Сбер ID»

Клиентам интернет-магазинов «ЮKassa» стал доступен упрощенный сценарий оплаты — теперь они могут расплачиваться любыми картами, привязанными к «Сбер ID». Раньше такая возможность была только в интернет-магазинах, обслуживаемых Сбербанком.

Сейчас метод подключен нескольким крупным магазинам — клиентам «ЮKassa». Скоро он станет доступен всем. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Покупатели смогут быстрее проводить оплату: больше не придется вводить данные карты, достаточно за несколько секунд войти в свой профиль «Сбер ID». А магазину такой платежный способ может помочь повысить количество успешных платежей.

«Российские пользователи привыкли платить не вводя данные карты. Сервис поможет сохранить этот опыт даже после ухода из России ранее популярных платежных методов. “ЮKassа” — первый платежный агрегатор, который дает интернет-сервисам возможность использовать такой способ оплаты», — отметила Оксана Коробкина, директор по корпоративному бизнесу финтех-компании «ЮMoney».

«Технология привязки карты к “Сбер ID” избавляет от ввода данных карты при каждой покупке. Мы заботимся о наших клиентах, поэтому предложили нашим клиентам решение, как сократить временные затраты на рутинные задачи», — сказал Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка.

«Сбер ID» обеспечивает упрощенный вход в сервисы экосистемы «Сбера» и его партнеров. К «Сбер ID» можно привязать банковские карты.

Чтобы оплачивать покупки без ввода данных, пользователю нужно авторизоваться через «Сбер ID» по кнопке на странице оплаты заказа. После этого заказ можно оплатить одной из привязанных к «Сбер ID» карт. Во время следующей покупки оплата товара займет несколько секунд — данные карты вводить не придется.

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«ЮMoney» — финтех-компания. Входит в экосистему «Сбера», разрабатывает платежные решения для людей и компаний. В «ЮMoney» зарегистрировано свыше 60 млн кошельков, выпущено более 2 млн пластиковых и 21 млн виртуальных карт.

С «ЮKassa» работают больше 160 тыс. онлайн-площадок из 29 стран мира, сервис поддерживает более 10 платежных методов. В «ЮKassa» есть решения для бизнеса любого масштаба: сервис для самозанятых по приему платежей от клиентов, решение для быстрых расчетов между юрлицами, оплата товаров и услуг по частям, выставление счетов через мессенджеры и другие финтех-продукты.

Юридическое лицо «ЮMoney» — ООО НКО «ЮМани».

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