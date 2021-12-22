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Большинство россиян предпочитает инвестировать в акции и облигации

«Билайн» с помощью исследовательского сервиса «Мобильные опросы» изучил, насколько хорошо россияне знают, что такое инвестиции, во что вкладывают средства и какие инвестиционные продукты предпочитают. Сервис помогает бизнесу создавать и развивать свои продукты на основе мнения потребителей и технологий больших данных.

В опросе приняли участие более 4000 жителей РФ в возрасте 18–60 лет с доходом 50 000 рублей и выше, которые пользуются инвестиционными мобильными приложениями. Обязательным условием для участия пользователей в опросе является предоставление согласия на обработку данных в целях проведения исследования.


  • С акциями оказались знакомы 86% респондентов среди всех возрастов.
  • Что такое индивидуальный инвестиционный счет знают 79% опрошенных.
  • Про облигации знают 71% респондентов.


Про такие продукты, как инвестиционные металлы, фьючерсы, опционы, ИСЖ (инвестиционное страхование жизни) и др. знает менее половины опрошенных.

Согласно исследованию, акции, ИИС и облигации наиболее востребованы во всех группах от 18 до 60 лет.


  • В возрастной категории 18–34 лет акции и облигации востребованы в равной степени как у мужчин, так и у женщин, и особый интерес в этой возрастной категории к фьючерсам – 57%.
  • К ПИФам (паевые инвестиционные фонды) проявляют интерес люди старше 35 лет.
  • Такие продукты, как ИСЖ и ОМС (обезличенные металлические счета) выглядят для этой аудитории менее привлекательно среди прочих.


В «Доверительное управление» отдают средства 12% опрошенных. А на вопрос «Могли бы вы назвать несколько причин, почему вам были бы интересны эти продукты?» только 22% указали, что это является возможностью получить дополнительный доход. Обучение (15%) и интерес (15%) также становились причиной выбора «доверительного управления» среди респондентов, в то время как «сохранение собственных средств» указали только 7% опрошенных.

Большинство респондентов смогли вспомнить без подсказки только пять сервисов для инвестирования: «Тинькофф Инвестиции» является безусловным лидером. Со значительным отставанием за ним следуют сервисы «ВТБ Мои Инвестиции», «СберИнвестор» и «Альфа-Инвестиции». Пятерку лидеров замыкает «БКС Мир инвестиций». А на вопрос о том, какие сервисы люди готовы рекомендовать знакомым (показатель потребительской лояльности, NPS), в пятерку лидеров вошли компании, о которых без подсказки смогли вспомнить только 3% интересующихся темой инвестиций респондентов.

Также «билайн» попросил пользователей оценить сервисы для инвестирования в трех номинациях: «Лучший для меня», «Самый надежный для меня», «Сервис для профессионалов». Во всех номинациях на первом месте оказалось приложение «ВТБ Мои Инвестиции». Второе-третье места в номинации «Лучший для меня» и «Самый надежный для меня» поделили «Сбербанк Инвестор» и «Альфа-Инвестиции», в номинации «Сервис для профессионалов» — «БКС Мир инвестиций» и Interactive Brokers.

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