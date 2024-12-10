77% россиян ожидают положительных изменений от ИИ-технологий

77% россиян ожидают положительных изменений от массового внедрения и использования технологий искусственного интеллекта. Таковы результаты исследования «СберСтрахования жизни». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Как показал опрос, 69% россиян убеждены: дальнейшее развитие и повсеместное внедрение искусственного интеллекта поможет изменить жизнь общества в лучшую сторону (в прошлом году так ответили 61% респондентов).

39% жителей страны считают, что современные технологии повысят безопасность на производстве и исключат «человеческий фактор». Почти столько же опрошенных (38%) ждут положительного влияния инноваций на развитие медицины и продолжительность жизни, 36,5% — на повышение качества и удобства жизни. Еще 33% респондентов связывают внедрение ИИ-технологий с ростом производительности труда, 32% — с повышением уровня безопасности, 29% — с появлением новых возможностей в образовании.

Также положительных изменений россияне ждут в рабочих процессах. 24% опрошенных надеются на развитие производства благодаря ИИ-решениям и появление новых отраслей экономики. 24% считают, что искусственный интеллект будет выполнять трудную для человека работу, а 15% уверены, что благодаря ИИ появятся новые востребованные профессии.

Еще 15% россиян ответили, что искусственный интеллект поможет сохранить природные ресурсы и улучшить экологию. При этом 38% опрошенных ждут изменений от применения ИИ-технологий уже в ближайшие 10 лет.

Игорь Кобзарь, вице-президент Сбербанка, генеральный директор «СберСтрахования жизни»: «Искусственный интеллект должен работать на благо человека: помогать людям жить дольше, улучшать здоровье, повышать безопасность. Как показало наше исследование, россияне ждут применения новых технологий во всех сферах, в том числе в ИT (41% опрошенных), промышленности и производстве (24%), образовании (24%), медицине (22%), финансах, банках и страховании (7%), безопасности (5%). В страховании мы уже видим пользу для человека от использования ИИ. В начале этого года благодаря искусственному интеллекту нам удалось сократить срок урегулирования убытков по страховым случаям с 30 до пяти календарных дней. Это позволяет намного быстрее помогать нашим клиентам в сложной ситуации. Наша цель — платить пострадавшим здесь и сейчас — и делать это за минуты».

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка: «"Сбер" готов делиться своими разработками в ИИ-сфере. Так, "СберСтрахование" подписала соглашение о поддержке в области технологий искусственного интеллекта с поисково-спасательным отрядом "Лиза-Алерт", который помогает вертолетному отряду "Ангел". Искусственный интеллект распознает цифровые снимки местности с дронов, и это дает возможность спасать больше жизней».