Sbercloud предоставила свои облачные решения для размещения ИТ-инфраструктуры «Сберстрахования»

Sbercloud, провайдер облачных технологий, предоставил «Сберстрахованию» свои решения.

Сберстрахование использует «Виртуальный ЦОД на базе VMware», то есть арендует виртуальную инфраструктуру, с помощью которой получает доступ к ресурсам Sbercloud: серверному и сетевому оборудованию, системам хранения данных и специализированному программному обеспечению. Услуга построена по модели IaaS и реализована на основе портала управления виртуальными ресурсами VMware Cloud Director.

Для обеспечения отказоустойчивости Сберстрахование использует размещение узлов кластеров приложений на разных площадках Sbercloud для cloud-ready или cloud-native приложений, репликацию данных между площадками на базе технологий вендоров системы управления базами данных (СУБД), репликацию на базе технологий VMware для тех систем, которые еще не прошли трансформацию в cloud-ready или cloud-native. Кроме того, несколько новых продуктов страховой компании запущены на базе облачной платформе Sbercloud.Advanced.

Евгений Колбин, генеральный директор компании Sbercloud, сказал: «Наши сервисы и решения популярны во многих сферах бизнеса и у разных компаний. В числе наших клиентов есть и «Сберстрахование», которой мы предоставили возможность масштабировать и наращивать вычислительные мощности собственных систем, при этом переход на модель IaaS позволил полностью устранить риски несвоевременной поставки оборудования и существенно уменьшить риски невозможности проведения работ. Sbercloud был выбран в результате тщательного отбора среди многих облачных провайдеров и, думаю, сыграло свою роль и то, что мы предоставляем современные технические решения и большой выбор платформенных сервисов, а наши специалисты в первую очередь ориентируются на потребности клиента».