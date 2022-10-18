«Сберстрахование»: россияне стали в 3 раза чаще страховать жильё онлайн

Онлайн-продажи программы «Сберстрахования» «Защита дома» выросли в три раза. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка. Если год назад такой способ оформления страховки выбирали только 10% клиентов компании, то сегодня — уже 30%. Компания развивает дистанционные каналы, и это делает путь клиента простым и быстрым. В результате каждый третий полис оформляется онлайн.

Тем не менее многие клиенты по-прежнему обращаются в офисы за приобретением страховки. На них приходится 41% оформленных полисов — на 10 процентных пунктов меньше, чем год назад. Оставшиеся 29% продаж — альтернативные каналы, например, партнёрские.

Всего же за 9 месяцев 2022 г. страховку «Защита дома» от Сберстрахования подключили 700 тыс. раз. Это на 25% больше, чем годом раньше.

Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка, сказал: «Программа «Защита дома» помогает клиентам защитить свою недвижимость от самых распространённых рисков, включая гражданскую ответственность перед соседями, повреждение техники и мебели. Хотя 70% полисов приходится на страхование квартир, программа не менее актуальна и для частных домов — особенно когда заканчивается дачный сезон и участки остаются без присмотра до следующего лета. «Сберстрахование» предоставляет высокотехнологичный сервис, с помощью которого можно оформить страховку в режиме онлайн всего за несколько кликов. И так же просто урегулировать убыток в приложении «Сберстрахование».

Страховка включает самые распространённые риски, в том числе заливы, пожары, противоправные действия третьих лиц, стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации.

Защитить можно квартиру, апартаменты, частный дом или дачу. В том числе мебель и вещи, которые в них находятся.

До конца 2022 г. Webinar Meetings ждет еще 5 обновлений Импортозамещение ВКС

Быть собственником жилья необязательно. Вы можете застраховать квартиру родителей, даже если сами прописаны в другом месте. Но компенсацию по страховке получит собственник жилья — тот, кому оно принадлежит.

Получить полис можно онлайн: на сайте Сберстрахования в разделе «Имущество» — «Защита квартиры и дома». Или на телефоне в приложении «Сбербанк онлайн» — нажмите плюсик напротив вкладки «Страхование» и выберите «Защиту дома».

Приобрести полис можно и офлайн — в любом офисе «Сбера».