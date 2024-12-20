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Клиенты «СберСтрахования» могут урегулировать убытки по ОСАГО онлайн

У россиян появилась возможность подавать заявление о страховом случае по полису ОСАГО в онлайн-режиме: через мобильное приложение или личный кабинет на сайте компании «СберСтрахование». Эта возможность стала доступна водителям досрочно в декабре 2024 г., до вступления в силу требования закона.

Чтобы подать заявление онлайн, человеку нужно войти в мобильное приложение «СберСтрахования» или в личный кабинет на сайте компании через портал «Госуслуг». Затем заполнить электронное заявление, указать всю необходимую информацию о событии и приложить документы. Дополнительно при подаче заявления можно провести самоосмотр и приложить фотографии повреждений, приложение подскажет, как правильно их сделать. Это позволит существенно сэкономить время: водителю не придётся ехать на СТОА или вызывать эксперта, и процесс рассмотрения заявления пройдёт быстрее.

Финальный этап — это подписание заявления в приложении «Госключ». Инструкции от страховой компании помогут быстро скачать приложение и выпустить электронную подпись. Когда заявление и документы будут направлены в страховую, отслеживать статус урегулирования можно также в мобильном приложении или в личном кабинете.

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«СберСтрахование» внедрила онлайн-урегулирование страховых случаев по ОСАГО в рамках требования закона — с 1 января 2025 г. такие сервисы станут обязательными для всех страховых компаний. При этом, перечень ситуаций, которые можно урегулировать таким способом, не зависит от того, как был оформлен инцидент (через европротокол или вызов ГИБДД), количества участников, наличия пострадавших или иного повреждённого имущества кроме автомобилей, как это было раньше.

Михаил Волков, генеральный директор «СберСтрахования», сказал: «Мы всегда стремимся сделать клиентский путь наиболее простым и комфортным как при оформлении полисов, так и при урегулировании страховых случаев. Теперь наши клиенты смогут пройти весь процесс урегулирования инцидентов по ОСАГО дистанционно — без очной подачи документов и вызова эксперта, что, безусловно, экономит много времени. При этом очень удобно, что можно начать заполнять заявление в мобильном приложении, затем продолжить с того же места уже в личном кабинете на компьютере. Запуск электронного урегулирования — это удобное решение, которое сегодня предпочтительно у многих, при этом мы сохраняем и прежние форматы взаимодействия, чтобы каждый человек мог выбрать удобный для себя способ».

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