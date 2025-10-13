Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Контур» и «КроСистем» помогли «СберСтрахованию жизни» автоматизировать проверку контрагентов

В программный комплекс «КроСистем» через API интегрировали «Контур.Фокус» и «Фокус.Комплаенс». Теперь управление безопасности «СберСтрахования жизни» мгновенно получает информацию о контрагентах, экономя время на ручном поиске и анализе данных.

Проект реализовали в рамках стратегии совершенствования технологических процессов управления безопасности. Страховая компания искала централизованную, многофункциональную платформу, которая способна легко анализировать имеющуюся и интегрировать новую информацию о физлицах и юрлицах. В «СберСтрахование жизни» протестировали несколько решений и выбрали специализированные программные продукты «КроСистем».

Внедрение выполнили в сжатые сроки. В результате удалось оптимизировать и ускорить стандартные операции, а также наладить работу в единой системе для решения различных задач управления

Использование данных «Контур.Фокуса» и «Фокус.Комплаенса» в процессах автоматизации помогло повысить общую результативность специалистов управления безопасности и обеспечить обоснованность принимаемых решений.

«СберСтрахование жизни» и «КроСистем» продолжают совместное развитие проекта, активно используют новые возможности «Контур.Фокуса».

Облачная страховка: почему резервное копирование стало необходимостью?
Безопасность

Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус», отметил: «Гибкие возможности интеграции «Контур.Фокуса» позволяют встроить его в любую систему и адаптировать под рабочие процессы компании. С помощью решения можно буквально за секунды оценить надежность контрагентов по ряду аналитических показателей и составить полную картину о состоянии бизнеса партнера. В результате ускоряется проверка, сотрудники освобождаются от рутинной нагрузки, а риски ошибок, связанные с человеческим фактором, сводятся к минимуму».

Андрей Малышев, генеральный директор «КроСистем», сказал: «Внедрение программного комплекса в сжатые сроки привело к повышению эффективности автоматизации: ускорению операций, снижению рисков и централизации контроля над данными и процессами в единой платформе».

Александр Дирин, руководитель направления корпоративной безопасности управления безопасности «СберСтрахования жизни», сказал: «Теперь наши эксперты по безопасности могут сосредоточиться на стратегических вопросах, не отвлекаясь на рутинные операции по сбору и анализу данных и периодический мониторинг: система автоматически актуализирует данные и сообщает об изменениях».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза

Сбербанк научился возвращать потерпевшим деньги через профилактические беседы с мошенниками. Это быстрее, чем с помощью силовиков и судов

Экосистема против точечных решений: что выбрать для цифровизации HR

Киберполиция России предупредила о приложении для Android, крадущим данные и рассылающим себя всем знакомым

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

В России запустили программу по обучению госслужащих работе с ИИ, чтобы поднять цифровую грамотность

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще