«Сбербанк страхование»: спрос малого и микробизнеса на страхование киберрисков вырос за год в 3,5 раза

За первое полугодие 2021 года 1,1 тыс. предприятий малого и микробизнеса заключили договоры страхования киберрисков в дочерней компании Сбербанка «Сбербанк страхование». Это в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и в два раза больше, чем за весь прошлый год.

Согласно данным исследования Всемирного экономического форума The Global Risks Report 2021, киберриски в последние годы прочно входят в пятёрку наиболее явных угроз для бизнеса после инфекционных заболеваний, экономического кризиса и экстремальных погодных явлений. По данным Group IB, количество кибератак на объекты критической информационной инфраструктуры в России в первой половине 2021 года утроилось по сравнению со всем 2019 годом. По оценке Сбера, экономика РФ в 2019 году из-за кибератак лишилась 2,5 трлн рублей.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка, отметил: «36% от общего количества договоров страхования киберрисков с начала 2021 года заключили предприниматели Москвы и Московской области. Программы защиты от киберрисков, которые сегодня предлагает СК «Сбербанк страхование», позволяют защитить бизнес в случае несанкционированного списания денег со счета и простоя в результате кибератаки. Компания компенсирует понесённые убытки в пределах застрахованных лимитов. При этом стоимость страхового полиса, который поможет защититься от различных киберрисков, несопоставимо меньше, чем потенциальные убытки предприятия от кибератак».

Виталий Павловский, директор дирекции корпоративного страхования «Сбербанк страхование», сказал: «Киберриски становятся всё более реальными не только в связи с органическим ростом использования цифровых решений, но и из-за последствий пандемии коронавируса. Из-за неё многие предприятия перешли на удалённый режим работы и дистанционные каналы взаимодействия с клиентами. На фоне связанного с этим роста киберпреступлений увеличивается и спрос на страхование киберрисков. По нашим оценкам, этот тренд в ближайшие годы сохранится, а в будущем, мы надеемся, защита от этих рисков станет обычной практикой для российского бизнеса».

СК «Сбербанк страхование» предлагает предприятиям малого и микробизнеса (ММБ) на выбор несколько программ киберстрахования с разным объёмом покрытия — от 500 тыс. до 10 млн рублей. Стоимость зависит от выбранной страховой суммы и начинается от 4300 рублей. Полис позволяет обеспечить страховой защитой программное обеспечение, корпоративную электронную почту, сайты, облачные сервисы и базы данных.

В 2021 году почти половина клиентов сегмента ММБ застраховали киберриски на 1 млн рублей, 35% — на 500 тысяч рублей. Ещё 15% предприятий выбрали лимиты выше 1 млн рублей. Оформить договор по программе страхования киберрисков можно в любом отделении Сбербанка.